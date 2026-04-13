الترجي يسقط في فخ صن داونز وجماهيره تبدع برسالة للأسرى الفلسطينيين

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
13 ابريل 2026
جماهير الترجي أبدعت مجددا (فيسبوك)
جماهير الترجي أبدعت مجدداً، 13 إبريل 2026 (النادي/فيسبوك)
خسر الترجي التونسي، أمام ضيفه صن داونز الجنوب أفريقي، مساء الأحد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بنتيجة (0ـ1)، على ملعب حمادي العقربي في رادس بالعاصمة التونسية. وقدّم الترجي مستوى جيداً في شوط المباراة الأول، وسنحت له الكثير من الفرص من أجل افتتاح النتيجة، ولكنه أضاع العديد من الكرات، وقد اعتمد مدربه على سبعة لاعبين أجانب في التشكيلة الأساسية.

وخلال شوط المباراة الثاني، اهتزت شباك الفريق التونسي بهدف سيقلب المعطيات في حسابات التأهل إلى النهائي. ورغم محاولاته، فإن الترجي فشل في التعديل، ليحقق صن داونز أول انتصار له على الفريق التونسي في أرضه، خلال المسابقات الأفريقية.

 

كما نجح مدرب صن داونز، البرتغالي ميغيل كاردوسو في كسب التحدي مجدداً، بما أنه في الموسم الماضي قاد الفريق الجنوب أفريقي، إلى تخطي عقبة الترجي بالانتصار ذهاباً في جنوب أفريقيا (1ـ0) والتعادل في تونس (0ـ0). ورغم أن الترجي سبق له التألق في جنوب أفريقيا، فإن المهمة ستكون معقدة هذه المرة. كما فشل مدربه الفرنسي باتريس بوميل في التعامل مع الشوط الثاني، وسيكون في موقف صعبٍ في مباراة العودة في حال لم يجد الحلول التي تساعد الفريق على التهديف.

منافس الترجي يستعيد أسلوب أرتيتا الغريب قبل موقعة دوري أبطال أفريقيا

وقبل ضربة بداية اللقاء، برزت جماهير فريق "باب سويقة" بـ"تيفو" مميز، حمل رسالة دعم إلى الأسرى الفلسطينيين، مفادها "اثبتوا على مواقفكم"، تضامناً معهم، بعد القرار الذي اتخذته سلطات الاحتلال والذي يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين. وسبق لجماهير الترجي أن صنعت الحدث في العديد من المناسبات السابقة، من أجل دعم القضية الفلسطينية. كما تم تداول مقطع الفيديو لـ"تيفو" الجماهيرعلى نطاق واسع، باعتبار أن الرسالة كانت قوية بتصميم فني جيد.

