- أعلن الترجي التونسي عن تعاقده مع المدرب الروماني لاورينتو ريجيكامف لقيادة الفريق في الموسم المقبل، في تجربة ثانية له مع النادي بعد أن قاده سابقاً للفوز بكأس السوبر التونسية. - رغم إقالته سابقاً بسبب خسائر في دوري أبطال أفريقيا والدوري التونسي، إلا أن عودة ريجيكامف جاءت مفاجئة بعد تمديد عقده مع الهلال السوداني، مما يثير تساؤلات حول موقف إدارة الهلال. - الترجي واجه أزمات تدريبية في الموسم الماضي، حيث أقال المدرب الفرنسي باتريس بوميل بعد فقدان لقب الدوري، وأنهى الموسم مع كريستيان براكوني الذي قاد الفريق للفوز بكأس تونس.

حسم الترجي التونسي، مسألة المدير الفني الذي سيقود الفريق خلال الموسم المقبل، بعدما أعلن اليوم الاثنين، تعاقده مع المدرب الروماني لاورينتو ريجيكامف دون أن يكشف عن مدة العقد، في تجربة ثانية بالنسبة إلى هذا المدرب مع الفريق، وقد وصل إلى تونس يوم الأحد للتفاوض مع إدارة النادي، قبل أن يجري التعاقد الرسمي.

وكان المدرب الروماني قد قاد فريق "باب سويقة" في الموسم قبل الماضي، إذ توّج بكأس السوبر التونسية، ولكن خسارة أمام بيراميدز المصري في دوري أبطال أفريقيا وعثرات في الدوري التونسي، دفعت إدارة النادي إلى إقالته وتعويضه بالمدرب التونسي ماهر الكنزاري، ولكن حصاد الترجي في دوري أبطال أفريقيا بعد رحيل المدرب الروماني لم يكن مقنعاً. وواجه الترجي في نهاية الموسم الماضي، أزمات عديدة بتعاقده مع المدرب الفرنسي باتريس بوميل، الذي أقيل مباشرة بعد فقدان لقب الدوري المحلي، وأنهى الفرنسي كريستيان براكوني الموسم مدرباً، وقاد الترجي لحصد كأس تونس.

ورغم أنّ اسم المدرب الروماني طُرح منذ أسابيع ضمن الخيارات التي يدرسها نائب الرئيس، شكري الواعر، إلا أن تمديد ريجيكامف عقده مع نادي الهلال السوداني منذ أيام قليلة، جعل عودته مستبعدة، خاصة وأن الترجي دخل في مفاوضات مع مدرب الجيش الملكي المغربي، البرتغالي ألكسندر سانتوس، ولهذا فإن الصفقة كانت مفاجئة بلا شك، في انتظار معرفة موقف إدارة الهلال السوداني من تصرف المدرب الروماني، الذي قاد الفريق إلى التتويج بالدوري المحلي والتألق في رابطة الأبطال.