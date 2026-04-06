الترجي يخسر نجماً بارزاً قبل مواجهة صن داونز في أبطال أفريقيا

أعلن نادي الترجي التونسي عن خسارة نجم من تشكيلته في مواجهة فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في مواجهة ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي ستُلعب يوم 12 إبريل/نيسان الحالي. فقد كشف الترجي عن إصابة نجمه الجزائري، كسيلة بوعالية، الذي سيغيب بنسبة كبيرة عن مواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في قمة أبطال أفريقيا، وذكر النادي التونسي عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، الاثنين، أن بوعالية يُعاني من آلام في كعب الساق، وسيخضع لفحوصات إضافية من أجل تحديد موعد عودته إلى التدريبات من جديد.

وقدم بوعالية مستوى مُميزاً أمام نادي الأهلي المصري في مواجهتي الدور ربع النهائي، حين تخطى النادي التونسي منافسه المصري ذهاباً وإياباً بمجموع (4-2)، بعدما فاز في مباراة الذهاب على أرضه بهدف نظيف، ثم تفوق خارج أرضه في القاهرة بنتيجة مُميزة (3-2)، ليضمن التأهل إلى الدور نصف النهائي ويواصل حلم تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

ويُثير غياب بوعالية قلقاً كبيراً بالنسبة للجهاز الفني لنادي الترجي التونسي، خصوصاً أنه لاعب مهم في تشكيلته، كما ذكر النادي التونسي أيضاً تعرض لاعبه شهاب الجبالي لإصابة بالظهر والكاحل في المباراة أمام النجم الساحلي في الدوري التونسي، وسيخضع للفحوصات اللازمة الثلاثاء، من أجل تأكيد إمكانية لحاقه بمواجهة ماميلودي صن داونز المهمة.

ويستضيف نادي الترجي فريق ماميلودي صن داونز يوم الأحد المقبل في ذهاب المربع الذهبي لدوري أبطال أفريقيا، على أن تجمع بينهما مواجهة الإياب يوم 18 إبريل/نيسان الحالي، حيث يسعى النادي التونسي للوصول إلى المباراة النهائية لأول مرة منذ عام 2024، سعياً لتحقيق اللقب الأفريقي الغائب عن الفريق منذ عام 2019، عندما حصده بعد إعلان الحكم فوز الترجي على الوداد المغربي بهدف نظيف، في المواجهة التي شهدت انسحاب الفريق المغربي احتجاجاً على قرار تحكيمي.