الترجي يخرج من نصف نهائي أبطال أفريقيا ويُضيع حلم الخامسة

- خرج نادي الترجي التونسي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد خسارته أمام ماميلودي صن داونز بمجموع (2-صفر)، ليُهدر فرصة التتويج باللقب للمرة الخامسة في تاريخه. - بدأ الترجي المباراة بقوة وضغط منذ البداية، لكن محاولاته الهجومية لم تكن كافية لهز الشباك، بينما استغل صن داونز خطأ دفاعياً ليسجل هدف الفوز. - فشل الترجي في تعديل النتيجة في الشوط الثاني، بينما تأهل صن داونز للنهائي للمرة الرابعة في تاريخه، بحثاً عن لقبه الثاني.

خرج نادي الترجي التونسي من الدور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بخسارته في مواجهة الإياب بهدف نظيف أمام فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، ليُودع البطولة الأفريقية الكبيرة بالخسارة ذهاباً وإياباً بمجموع (2-صفر)، ويُهدر فرصة التتويج باللقب للمرة الخامسة في تاريخه.

وبدأ نادي الترجي التونسي المباراة بعد ظهر السبت بقوة على أرض الملعب وضغط منذ الدقائق الأولى من أجل محاولة خلق الخطورة بهدف تسجيل الهدف الأول، الذي من شأنه أن يُخفف الضغوط عن الفريق بعد خسارة مواجهة الذهاب بهدف نظيف، إلا أن المحاولات الهجومية للنادي التونسي لم تتسم بالخطورة المطلوبة لهز الشباك، لتمر أول 15 دقيقة من دون هز الشباك.

في المقابل ظهر صن داونز بمستوى متوازن خصوصاً في أول 20 دقيقة، فبعد أن نجح في امتصاص ضغط الترجي الذي يبحث عن هدف، بدأ في تسلّم زمام المباراة وبناء الهجمات نحو المرمى التونسي، وكاد أن يُسجل الهدف الأول إثر كرة خطيرة تصدى لها الحارس بشير بن سعيد، إلا أن الأخير كلف فريقه هدفاً خاطفاً بسبب خطأ كبير ارتكبه، إثر تدخل عنيف داخل منطقة الجزاء على مهاجم ماميلودي صن داونز، عبر ركل المنافس، مما دفع بالحكم إلى احتساب ركلة جزاء، سجلها اللاعب براين ليون، معلناً تقدم صن داونز (2-صفر) في مجموع المواجهتين.

وفشل الترجي في معادلة النتيجة في الشوط الثاني وعجز عن تشكيل الخطورة الكبيرة المطلوبة على نادي ماميلودي صن داونز، واكتفى بمحاولات خجولة لم تكن مثمرة، في وقت ظهر فيه صن داونز بمستوى أفضل وخلق أكثر من فرصة على المرمى التونسي، إلا أن دفاع الترجي وحارس مرماه تكفلا بكل الكرات تقريباً وحرما النادي الجنوب أفريقي من تسجيل الهدف الثاني، ليُحافظ الفريق الجنوب أفريقي على تقدمه الثمين بهدف نظيف وتقدمه في المباراتين ذهاباً وإياباً (2-صفر)، ويتأهل إلى المباراة النهائية للمرة الرابعة في تاريخه بحثاً عن لقب ثانٍ في البطولة الأفريقية (حقق لقبه الوحيد في عام 2016).

وبهذه الخسارة خرج الترجي من الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وضاع حلم تحقيق الخامسة، إذ يحتل النادي التونسي المركز الرابع في قائمة المتوجين تاريخياً بلقب أبطال أفريقيا برصيد أربعة ألقاب (1994، 2011، 2018 و2019)، ويتقدم عليه نادي مازيمبي الكونغولي برصيد خمسة ألقاب، ثم الزمالك المصري برصيد خمسة ألقاب أيضاً، والأهلي المصري المتصدر برصيد 12 لقباً تاريخياً.