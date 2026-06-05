- أعلن نادي الترجي التونسي تجديد عقد يوسف بلايلي لمدة موسمين بعد انتهاء عقده في يونيو، بانتظار قرار المحكمة الرياضية لتفعيل العقد الجديد. - يواجه بلايلي عقوبة من الفيفا تمنعه من اللعب لمدة عام بسبب شكوى تزوير من ناديه السابق أجاكسيو، بينما يسعى الترجي لإلغاء العقوبة. - تعرض بلايلي لإصابة خطيرة في الرباط الصليبي، مما أدى إلى غيابه عن كأس العالم 2026، ويعمل الترجي على توفير أفضل الظروف لاستقرار الفريق.

أعلن نادي الترجي التونسي، اليوم الجمعة، تجديد عقد نجمه الجزائري يوسف بلايلي (34 عاماً) لمدة موسمين، بعد انتهاء عقد اللاعب في 30 يونيو/حزيران الماضي. وكتب النادي التونسي في بيان نشره عبر صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي: "تؤكد الهيئة الإدارية للترجي الرياضي التونسي لجماهيرها الوفية أنه جرى التوصل إلى اتفاق مبدئي، بين رئيس النادي حمدي المدب، ونائب الرئيس شكري الواعر، ولاعب الفريق يوسف البلايلي، يقضي بتجديد عقده مع النادي لمدة سنتين إضافيتين".

وأضاف بيان الترجي "ينص هذا الاتفاق على أن يدخل العقد الجديد حيز التنفيذ بصفة آلية ومباشرة إثر صدور القرار النهائي من المحكمة الرياضية "التاس"، والذي يُتوقع صدوره مع نهاية شهر أغسطس/آب المقبل. وتؤكد الهيئة المديرة تمسكها بالحفاظ على ركائز الفريق وتدعيمها والعمل على توفير أفضل الظروف لضمان استقرار المجموعة ومواصلة تحقيق الأهداف الرياضية المنشودة".

وفي مارس/آذار الماضي، صدرت عقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمنع بلايلي من اللعب لمدة عام، بعد تحريك فريقه السابق أجاكسيو الفرنسي شكوى ضده بالتزوير، في الوقت الذي يقوم فيه الترجي بمساعٍ قانونية لإلغاء العقوبة أو الحد منها. وانتهى موسم لاعب الترجي بإصابته الخطيرة في ديربي تونس ضد النادي الأفريقي، إذ خضع إلى عملية جراحية بسبب إصابته في الرباط الصليبي، ليفقد الأمل في المشاركة في كأس العالم 2026 مع "الخضر".