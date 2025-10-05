الترجي يحسم كلاسيكو تونس.. جمال الشريف يشرح الحالات التحكيمية

- فاز الترجي الرياضي على النجم الساحلي (1-0) في "كلاسيكو" تونس، ليحافظ على مركز الوصافة، بينما تراجع النجم إلى المركز الـ 12 بعد خسارته الرابعة. - أثار تعيين الحكم خالد قويدر جدلاً، حيث اعترض الفريقان على تعيينه، وسجل يان ساس هدف الترجي وسط شكوك حول التسلل، لكن خبير التحكيم جمال الشريف أكد صحته. - طالب الفريقان بركلات جزاء لم تُحتسب، واعتبر الشريف بعض القرارات التحكيمية صحيحة وأخرى خاطئة.

نجح الترجي الرياضي في حسم "كلاسيكو" تونس، على حساب ضيفه النجم الساحلي، اليوم الأحد، بنتيجة (1ـ0)، على ملعب حمادي العقربي برادس، في الأسبوع التاسع من الدوري التونسي، ليحافظ على مركز الوصافة، بينما انقاد النجم إلى الخسارة الرابعة، ليحتل المركز الـ 12، وقد شهدت المباراة جدلاً تحكيمياً انطلق في الواقع قبل ضربة البداية، بعد احتجاج من الفريقين على تعيين الحكم خالد قويدر لإدارتها، إذ نشر كل فريق بياناً يعبر فيه عن رفضه هذا التعيين.

وسجل الترجي هدفه عبر البرازيلي يان ساس، وسط شكوك في وجود تسلل، غير أن خبير التحكيم في "العربي الجديد"، جمال الشريف، ساند قرار الحكم، وقال عن الهدف: "لا يوجد تسلل في هدف الترجي، فعندما رفع نضال العيفي الكرة، كان يان ساس في موقف صحيح لا تسلل فيه، لأن لاعب النجم، فادي بن شوق، كان يقوم بتغطية، وهو أقرب إلى خط مرماه من لاعب الترجي، ومِن ثمّ كان قرار الحكم باحتساب الهدف صحيحاً".

كما طالب النجم الساحلي بركلة جزاء في منتصف الشوط الأول، ولكن الحكم اعتبر وجود تسلل، وقال الحكم المونديالي عن الحالة: "وصلت الكرة إلى لاعب النجم الساحلي، السنغالي موسى سنغور، الذي كان متسللاً عند التمرير إليه، فقد كان متقدماً على ثاني آخر مدافع من الترجي بجزء من جسمه وكتفه وساقه أيضاً، ومِن ثمّ كان في موقف تسلل. وتابع اللعب، ووصل إلى القرب من منطقة المرمى وقام بمحاولة لعب الكرة إلى الخلف، والتي اصطدمت بيد مدافع الترجي، الذي كان قريباً منه، وعليه فإن قرب المسافة لا يعطي اللاعب القدرة على القيام بحركة إضافية القصد منها لعب الكرة، كما أن اليد كانت في وضعية طبيعية، ولهذا كان هناك تسلل في بداية الهجوم، كما أنه توجد لمسة يد ولكن لا توجد مخالفة، لأن اليد في وضعية طبيعية واللاعب لم يقم بحركة إضافية تجاه الكرة".

وسقط يان ساس من الترجي الرياضي في نهاية الشوط الأول، مطالباً بركلة جزاء، ولكن الحكم أمر باستمرار اللعب، وقال الشريف عن الحالة: "وصلت الكرة إلى يان ساس، إلا أن مدافع النجم، نسيم هنيد، لعب الكرة برأسه فاصطدمت بيد لاعب الترجي، وبعد ذلك تحولت إلى سيطرته، ولكن هنيد استمرّ في الدوران بالجسم باتجاه منافسه، فقام بعملية عرقلة باستخدام ظهره على القدم اليسرى، وكان على الحكم أن يحتسب ركلة جزاء لوجود عرقلة لملامسة الجسم لساق اللاعب، ولهذا فإن قراره لم يكن صحيحاً بعدم احتساب ركلة جزاء".

وطالب لاعب الترجي، كسيلة بوعالية، بركلة جزاء في نهاية المباراة، غير أن الحكم أمر باستمرار اللعب، وعلق الشريف قائلاً: "دخل بوعالية إلى منطقة الجزاء، وواجه في البداية مدافع النجم، ناجح الفرجاني، الذي لامسه وحاول مسكه، ولكن العملية لم ترتقِ لمستوى الدفع، ثم لاحقه في مرحلة ثانية لاعب النجم، فادي بن شوق، وحصلت ملامسة باليد اليسرى على لاعب الترجي، وهذا اللمس لم يصل إلى مرتبة المسك أو الدفع، وهي عملية تلامس عند المنافسة على الكرة، وسقوط لاعب الترجي كان بهدف محاولة إيهام الحكم بوجود مخالفة، للحصول على ركلة جزاء، بعد أن أيقن بصعوبة الاستحواذ على الكرة، التي أصبحت بينه وبين مدافع آخر من النجم، ولهذا فضّل السقوط، من أجل الحصول على ركلة جزاء، وقرار الحكم كان صحيحاً".