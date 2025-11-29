الترجي يتعرض للظلم في أنغولا والشريف يؤكد بالدليل

- تعادل الترجي التونسي مع بيترو أتلتيكو الأنغولي بنتيجة (1-1) في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بعد تعادل سابق مع الملعب المالي، حيث قدم الترجي أداءً جيدًا أمام منافس قوي. - أثار قرار الحكم الكونغولي جون جاك ندالا الجدل بعد احتسابه تسللاً غير صحيح على مهاجم الترجي فلوريان دانهو، مما أوقف هجمة واعدة للفريق التونسي. - طالب لاعبو الترجي بمخالفة قبل هدف بيترو أتلتيكو، حيث ارتكب لاعب الفريق الأنغولي خطأً واضحًا لم يُحتسب، مما أثر على نتيجة المباراة.

تعادل الترجي التونسي مع مُضيفه بيترو أتلتيكو الأنغولي، اليوم السبت، بنتيجة (1ـ1)، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وهو التعادل الثاني في رصيد بطل الدوري التونسي، بعد أن أجبره ضيفه الملعب المالي على تقاسم النقاط في الجولة الأولى، وقد قدّم الترجي مستوى جيداً في هذه المواجهة ضد منافس كان قد حصد انتصاراً مثيراً في الجولة الأولى بعيداً عن ملعبه على حساب سيمبا التنزاني.

واحتج الترجي على قرار الحكم الكونغولي جون جاك ندالا الذي احتسب تسللاً على مهاجمه العاجي فلوريان دانهو الذي انفرد بالحارس، وقال خبير التحكيم في "العربي الجديد" جمال الشريف عن القرار: " في الدقيقة الثالثة، نُظمت هجمة لفريق الترجي، ووصلت الكرة إلى محمد بن علي الذي مرّرها من قرب خط التماس باتجاه زميله دانهو، الذي كان في موقف صحيح لا تسلل فيه لحظة تمرير الكرة إليه، وقد تحرّك لتسلم الكرة خلف المدافعين، كانت هناك راية متأخرة من الحكم المساعد، وقرار خاطئ من قبله باحتساب تسلل وإيقاف هجمة واعدة لفريق الترجي ولا يُوجد تسلل".

كما طالب لاعبو الفريق التونسي بمخالفة سبقت هدف بيترو أتلتيكو الوحيد في اللقاء، ولكن الحكم أمر باستمرار اللعب، وعلّق الحكم المونديالي على اللقطة قائلاً: "قام لاعب الفريق الأنغولي تورو بعملية زحلقة وقطع الكرة، صحيح أنه وصل إلى الكرة، لكنه تابع انزلاقه وارتكب عرقلة واضحة ضد لاعب الترجي أوغبيلو، ما جعله يسقط، ومِن ثمّ كانت هناك مخالفة يجب أن تُحتسب قبل بناء الهجمة التي قادت إلى تسجيل هدف، ولهذا فقد كان قراراً خاطئاً من الحكم، إذ قامت الهجمة منذ بدايتها على خطأ في وسط الملعب".