- تعاقد الترجي التونسي مع المدرب الفرنسي باتريس بوميل حتى 2027، بعد إقالة ماهر الكنزاري، حيث قاد الفريق لتحقيق ثلاثة انتصارات مهمة في الدوري المحلي ودوري أبطال أفريقيا. - يواجه بوميل تحديات كبيرة، حيث يتعين عليه الدفاع عن لقب الدوري التونسي ومواجهة الأهلي المصري في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بحثاً عن اللقب الخامس والمشاركة في كأس العالم للأندية. - يأمل الترجي في كسر النحس مع المدربين الأجانب، حيث لم يحقق الفريق اللقب الأفريقي إلا تحت قيادة محلية، ويعتمد على خبرة بوميل الأفريقية لتحقيق النجاح.

تعاقد الترجي التونسي رسمياً، مع المدرب الفرنسي باتريس بوميل (47 عاماً)، إذ أعلنت إدارة النادي اليوم السبت، عن إنهاء ترتيبات التعاقد مع المدرب الذي سيقود الفريق إلى 30 يونيو/حزيران 2027، لتنتهي المرحلة الانتقالية في الفريق، بعد إقالة المدير الفني ماهر الكنزاري منذ أسبوعين إثر الهزيمة أمام الملعب المالي في أبطال أفريقيا، وتكليف الفرنسي فرانسوا براكوني بقيادة الفريق في ثلاث مباريات مهمة وصعبة، حقق خلالها الترجي ثلاثة انتصارات بين الدوري المحلي، ودوري أبطال أفريقيا، وكان آخرها اليوم السبت، أمام جاره الملعب التونسي، بنتيجة (1ـ0) في لقاء مؤجل من المسابقة.

وتنتظر المدرب الفرنسي تحدياتٌ عدّة في ظرف قصير، فالترجي استعاد صدارة ترتيب الدوري المحلي بفارق نقطة وحيدة عن النادي الأفريقي، مع لقاء مؤجل للترجي أمام نجم المتلوي، وبالتالي سيكون الفريق مطالباً بالدفاع عن لقب الدوري التونسي مع توقع بمنافسة قوية من النادي الأفريقي، ولكن الأهم بالنسبة إلى "الأحمر والأصفر" هو منافسات دوري أبطال أفريقيا، فالترجي سيواجه بعد أيام قليلة فريق الأهلي المصري في ربع النهائي، وهذه المسابقة هي الأهم في أهداف الترجي في كل موسم، بحثاً عن اللقب الخامس الذي يضمن للفريق المشاركة مرّة ثانية في كأس العالم للأندية.

الترجي لا يتوج إلّا مع المدرب المحلي

سيحاول المدرب الفرنسي كسر النحس الذي رافق المدربين الأجانب الذين قادوا على الترجي الرياضي في دوري أبطال أفريقيا، ذلك أن الفريق التونسي توج أربع مرّات بهذا اللقب، كان اللقب الأول في عام 1994 بقيادة المدرب فوزي البنزرتي واللقب الثاني في عام 2011 بقيادة نبيل معلول وقاد معين الشعباني فريق "باب سويقة" للتتويج في عامَي 2018 و2019. ورغم تعدد المدارس الأجنبية التي قادت الترجي في هذه المسابقة، على مرّ تاريخه، فقد فشل الفريق في حصد اللقب الأفريقي الأهم إلّا تحت قيادة محلية، ولهذا فإن الأمل معلق على المدرب الجديد من أجل منح الفريق لقباً مهماً، وإنهاء عقدة الفريق مع الأجانب في المسابقة الأفريقية.

بوميل يُعيد المدرسة التونسية إلى الترجي

بعد عام تقريباً من رحيل المدرب الروماني لاورينتو ريجيكامف عن الترجي، جدد الترجي الرياضي العهد مع المدرسة الأجنبية، ويُعرف الفريق خلال تاريخه بمنع الفرصة إلى الأسماء الأجنبية من مختلف الجنسيات، كما شهد تاريخ الترجي التعاقد مع المدربين الفرنسيين، كان آخرهم خوسيه أنيغو في عام 2015، وأشهرهم روجي لومار الذي حل بتونس في بداية مسيرته، قبل أن يحقق نجاحات تاريخية، غير أن الترجي لم يحقق الكثير من المكاسب من التجارب الفرنسية.

ويعدّ التعاقد مع المدرب الفرنسي، مكسباً للفريق بما أنه يملك خبرة أفريقية كبيرة للغاية بعد أن خاض الكثير من التجارب في عديد الدول، منها الجزائر وهو ما سيسهل عليه المهمة ولكن الحكم على إضافته سيكون مرتبطاً بقدرته على قيادة الفريق إلى حصد لقب دوري الأبطال. وستكون هذه التجربة الثانية التي تجمع بوميل بالنجم الجزائري، يوسف بلايلي، فقد سبق أن دربه في فريق مولدية الجزائر، ولكن ظهور النجم الجزائري مع المدرب الفرنسي قد يتأخر بما أنه مازال يعاني من تأثير إصابته الخطيرة.