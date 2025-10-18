الترجي والأهلي ومُهمة البحث عن التأهل في دوري أبطال أفريقيا

- تتجه الأنظار إلى دوري أبطال أفريقيا 2025-2026، حيث يواجه الأهلي المصري إيجل نوار البوروندي بقيادة مدربه الجديد ييس توروب، بينما يلتقي الترجي التونسي نادي رحيمو البوركيني، رغم بعض الإصابات. - في كأس الكونفيدرالية، يواجه الزمالك المصري ديكيداها الصومالي في القاهرة، معتمدًا على نجومه مثل خوان بيزيرا وناصر ماهر، بينما يلتقي أولمبيك أسفي المغربي مع الملعب التونسي في مباراة صعبة. - تشهد البطولة مواجهات أخرى مثيرة، مثل لقاء كمكم الزنجباري مع عزام يونايتد التنزاني، وزيسكو الزامبي مع غالاكسي البوتسواني، مما يضيف إثارة للمنافسات.

تتجه أنظار الجماهير العربية في شمال أفريقيا إلى مواجهات مرتقبة في سباق التأهل إلى دور المجموعات (16 فريقاً)، عندما تخوض تحديات صعبة في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم لموسم 2025-2026، وتدخل الأندية العربية لقاءات مرتقبة في جولة ذهاب الدور الثاني من عمر المسابقة القارية، وهي تُمنّي النفس بتحقيق نتائج إيجابية، والتقدم خطوة في رحلة بلوغ دور المجموعات.

ويبدأ الأهلي المصري رحلته في دوري أبطال أفريقيا، عندما يحلّ ضيفاً على نظيره إيجل نوار البوروندي في عقر دار الأخير في أول تحدٍ لمدربه الدنماركي الجديد ييس توروب الذي تولى المهمة قبل أيام قليلة، ويسعى في أول ظهور له إلى تدشين بداية قوية له في رحلة المنافسة على استعادة اللقب القارّي.

ويدخل الأهلي المواجهة متسلحاً بتشكيلة قوية، يأتي في مقدّمتها محمد شريف وأشرف بن شرقي وأحمد مصطفى زيزو ومحمد علي بن رمضان ومحمد الشناوي ومروان عطية وأحمد عبد القادر ونيتس غراديشار ومحمود حسن تريزيغيه، الذي يعتبر الورقة الرابحة التي يعول عليها الأهلي في حسم نتيجة مباراة إيجل نوار في ظلّ خبراته الكبيرة، بخلاف تألق اللاعب اللافت في الآونة الأخيرة بتسجيله أربعة أهداف في آخر أربع مباريات شارك فيها، وإلى جانبه يعتمد الأهلي على نجمه أحمد مصطفى زيزو العائد من الإصابة، والذي يمثل أحد أهم الحلول التهديفية في تشكيلة المدرب ييس توروب.

ومن جهته، يخوض الترجي التونسي لقاءً مرتقباً، عندما يلتقي نادي رحيمو البوركيني في اختبار يبدو سهلاً أيضاً بالنسبة إلى "باب سويقة" بما يملك من لاعبين أصحاب خبرات هائلة وقدرات فنية كبيرة، ويسعى الترجي للعودة من ملعب رحيمو بنتيجة إيجابية الفوز، أو التعادل لتعزيز فرص تأهله إلى دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، وسط توقعات بأن يبدأ ماهر الكنزاري المدير الفني اللقاء بتكتيك متوازن بين الدفاع والهجوم، إذ يملك العديد من العناصر المميزة في تشكيلته، مثل كسيلة بوعالية وأشرف الجبري وحسام تقا وشهاب الجبالي وأوغبيلو وبشير بن سعيد حارس المرمى، بطريقة لعب (4-3-3). وتعرضت استعدادات الترجي للمباراة لأكثر من ضربة، منها إصابة النجم الجزائري الكبير يوسف بلايلي أبرز لاعبي الترجي في معسكر منتخب "محاربي الصحراء" في تصفيات المونديال، بالإضافة إلى إصابة نجمه البرازيلي يان ساس أحد ألمع نجوم الترجي في الفترة الأخيرة.

أما في سباق كأس الكونفيدرالية الأفريقية، فتدخل الأندية العربية تحديات مرتقبة، منها لقاء عربي خالص حينما يستضيف الزمالك المصري نظيره ديكيداها الصومالي، بعد الاتفاق بينهما على إقامة مباراتَي الذهاب والإياب في العاصمة المصرية القاهرة. ويبحث الفارس الأبيض عن ضربة بداية استعادة لقب الكونفيدرالية التي فاز بها عامَي 2019، 2024، وإسكات الانتقادات التي تعرض لها مدربه البلجيكي يانيك فيريرا في الفترة الأخيرة، وكادت أن تطيحه من منصبه، وهو ما يضع فيريرا في مأزق كبير.

ويراهن الزمالك على عدد كبير من النجوم، مثل خوان بيزيرا وناصر ماهر وسيف الجزيري ومحمود الونش وحسام عبد المجيد في ترجيح كفته وحصد انتصار كبير في جولة الذهاب، ووضع قدم في الدور المقبل، كما يقام لقاء عربي خالص آخر يجمع بين أولمبيك أسفي المغربي والملعب التونسي في مباراة لن تكون سهلة للفريقَين، اللذين يبحثان عن بلوغ دور المجموعات على الأقل في النسخة الجارية. ويلعب كمكم بطل زنجبار مع عزام يونايتد التنزاني، وزيسكو الزامبي مع غالاكسي البوتسواني، ومانياما الكونغولي مع رويال ليباردز الإسواتيني، وستيلينبوش الجنوب أفريقي مع سيمبا الكونغولي في مباريات تسعى خلالها الفرق لتدشين بداية قوية لها في البطولة.