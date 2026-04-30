- شهدت مباراة الترجي والنادي الصفاقسي حالات تحكيمية مثيرة، حيث لم تُحتسب ركلة جزاء للترجي في الدقيقة الثانية رغم وجود صراع بين اللاعبين، وكان يجب على تقنية الفار التدخل وفقاً للخبير جمال الشريف. - أُلغي هدف الترجي في الدقيقة العاشرة بعد تدخل الفار، حيث كان اللاعب أمان الله الحميدي في موقف تسلل، مما أدى إلى إلغاء الهدف بشكل صحيح. - في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، أُلغي هدف الصفاقسي بعد تدخل الفار لوجود تسلل، ولم تُحتسب ركلة جزاء للترجي في الشوط الثاني بسبب وضع طبيعي ليد مدافع الصفاقسي.

شهدت المواجهة التي تعادل فيها الترجي مع ضيفه النادي الصفاقسي، اليوم الخميس، من دون أهداف، ضمن منافسات الدوري التونسي لكرة القدم، عدداً من الحالات التحكيمية التي أثارت التساؤلات بين جماهير الرياضة حول صحة قرار حكم مباراة القمة في المسابقة المحلية.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد" جمال الشريف رأيه حول صحة عدم احتساب ركلة جزاء لصالح الترجي في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول بقوله: "ركلة ركنية للترجي جرى تنفيذها إلى حدود منطقة مرمى الصفاقسي، وقطعت من قبل أحد المدافعين، لكن كان هناك صراع بين يوسف حبشية مع منافسه حمزة الجلاصي، قريباً من الحكم الذي كان يقف داخل قوس منطقة الجزاء".

وتابع: "حاول حمزة الجلاصي التحرك بعيداً عن الرقابة في محاولة للمنافسة على الكرة، لكن يوسف حبشية قام بعملية مسك مستمر ومتواصل ومؤثر، لأنه منع خصمه من التحرك براحته والذهاب باتجاه الكرة للمنافسة عليها، ما أدى إلى سقوطه بعد جذبه بشكل واضح، والحكم كان ينظر إلى مسار الكرة فيما كان الصراع قريباً منه، وكان يجب على الفار التدخل والطلب من الحكم مراجعة الحالة على الشاشة والتحقق منها، بوجود ركلة جزاء صحيحة لصالح الترجي لم تمنح له عند الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول".

وحول إلغاء هدف الترجي في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول، أجاب الشريف: "رفعت الكرة طويلة خلف مدافعي الصفاقسي، باتجاه أمن الله الحميدي الذي تحرك مع مسارة الكرة وسيطر عليها، وقام بمراوغة ومرر الكرة، لتقطع الكرة في أكثر من مرة، حتى استقرت عند فلوريان دانهو الذي أحرز الهدف، لكن تقنية الفار تدخلت لوجود حالة تسلل، حيث تبين أن أمان الله الحميدي كان متقدماً برأس كتفه اليسرى، عن مدافع الصفاقسي، وهو يوسف حبشية، وبالتالي القرار النهائي كان صحيحاً بإلغاء هدف الترجي".

وتحدث الشريف عن إلغاء هدف الصفاقسي في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بقوله: "ارتدت الكرة من دفاع الترجي إلى خارج منطقة الجزاء، وذهبت باتجاه لاعب الصفاقسي الذي أعادها إلى داخل منطقة الجزاء باتجاه إيمانويل أوجبولي، الذي كان في موقف تسلل لحظة تمرير الكرة إليه، لأنه كان متقدماً برأس كتفه اليسرى عن منافسه محمد بن علي، ولعبت الكرة بعدها بالرأس، ووصلت إلى هشام بكار، الذي أحرز هدفاً، احتسبه الحكم المساعد، لكن تقنية الفار تدخلت وتحققت من الحالة، وأبلغت الحكم بوجود إيمانويل أوجبولي في موقف تسلل لحظة تمرير الكرة إليه حيث تداخل بعدها باللعب ، فكان القرار النهائي للحكم صحيحاً بإلغاء هدف الصفاقسي".

وعن مُطالبة نجوم الترجي بركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الثاني، أوضح الشريف: "رفعت الكرة إلى حدود منطقة الجزاء لنادي الصفاقسي، ليرتقي إليها فلوريان دانهو الذي حولها برأسه إلى داخل منطقة الجزاء، وتحرك إليها معز بن حاج علي الذي لعب الكرة على الطائر بباطن قدمه اليمنى إلى عمق منطقة الجزاء".

وختم الشريف حديثه: "اصطدمت الكرة بمدافع الصفاقسي هشام بكار الذي كان يتحرك قريباً من منافسه، والكرة لامست يد بكار اليمنى، إذاً هناك لمسة يد، لكن لا وجود لمخالفة تستوجب احتساب ركلة جزاء لنادي الترجي، لأن يد المدافع كانت قريبة من الجسم، ولم تجعل الجسم أكبر بشكل طبيعي، ولم تقم اليد بأي حركة إضافية لإبعاد الكرة أو منعها من المرور، وقرار الحكم كان صحيحاً باستمرار اللعب".