الترجي خسر بسبب ركلة جزاء.. الشريف يشرح الحالة التحكيمية

- شهدت مباراة الترجي التونسي وماميلودي صن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 حالة تحكيمية مؤثرة، حيث احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح صن داونز بعد تدخل حارس الترجي بشير بن سعيد على مهاجم الفريق الجنوب أفريقي. - أكد الخبير التحكيمي جمال الشريف صحة قرار الحكم باحتساب ركلة الجزاء، حيث تدخل الحارس بشكل متأخر على المهاجم دون إصابة الكرة، مما أدى إلى احتساب الركلة ورفع بطاقة صفراء للحارس. - خسر الترجي المباراة بهدف من ركلة الجزاء، ليخرج من البطولة بعد خسارته في الذهاب أيضاً، ويتبخر حلمه في تحقيق لقب دوري الأبطال للمرة الخامسة في تاريخه.

شهدت المواجهة التي جمعت الترجي التونسي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، بعد ظهر السبت، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026، حالة تحكيمية مؤثرة على النتيجة النهائية، إثر احتساب الحكم ركلة جزاء لمصلحة الفريق الجنوب أفريقي.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لنادي ماميلودي صن داونز في الدقيقة 33 من المواجهة أمام نادي الترجي التونسي، إثر خطأ ارتكبه حارس مرمى النادي التونسي، بشير بن سعيد، الذي تدخل على مهاجم الفريق الجنوب أفريقي داخل منطقة الجزاء، عبر ركله بشكل متأخر من دون إصابة الكرة المشتركة مع المهاجم، مما دفع بالحكم لاحتساب ركلة جزاء من دون العودة إلى تقنية الفيديو.

وشرح الخبير التحكيمي في "العربي الجديد"، جمال الشريف، الحالة التحكيمية قائلاً: "رمية تماس للترجي نفذها إبراهيم كيتا نحو الحارس بشير بن سعيد الذي كان خارج منطقة الجزاء، ثم دخل منطقة الجزاء وحاول السيطرة على الكرة بصدره لترتطم بالأرض وترتفع نحو الأعلى، وفي وقت حاول الحارس السيطرة على الكرة ركض مهاجم صن داونز من أجل محاولة خطف الكرة برأسه، ونجح في تغيير مسار الكرة برأسه، ليركل الحارس بن سعيد بقدمه اليُسرى مهاجم صن داونز، ويحتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة مع رفع بطاقة صفراء في وجه الحارس، وهي الحالة التي أكدتها غرفة الفيديو، وعليه كان قرار الحكم صحيحاً باحتساب ركلة جزاء في هذه اللقطة".

يُذكر أن نادي الترجي خسر المواجهة أمام ماميلودي صن داونز بالهدف الذي سُجّل من ركلة الجزاء، ليفشل النادي التونسي في التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد أن كان خسر في الذهاب بهدف نظيف أيضاً، ليخرج بخسارتين بمجموع المباراتين (2-صفر)، وبالتالي يتبخر حلم تحقيق لقب دوري الأبطال للمرة الخامسة في تاريخه، بعد أن حقق اللقب الأفريقي في سنوات 1994، 2011، 2018 و2019.