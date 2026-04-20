الترجي تحت طائلة العقوبات بعد أحداث مباراة صن داونز في أبطال أفريقيا

- لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تدرس فرض عقوبات على نادي الترجي الرياضي التونسي بعد أحداث مباراته مع ماميلودي صن داونز في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. - المدرب الفرنسي باتريس بوميل قد يواجه عقوبات بسبب انتقاده لأداء التحكيم، خاصةً قرارات الحكم الصومالي عمر عبدالقادر أرتان، الذي اعتبره بوميل غير منصف. - مهاجم الترجي، أبو بكر دياكيتي، قد يتعرض لإجراءات تأديبية بعد ركل الكرة باتجاه الحكم المساعد، والاتحاد الأفريقي يراجع لقطات المباراة والتصريحات لاتخاذ القرار النهائي.

تدرس لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، فرض عقوبات على نادي الترجي الرياضي التونسي، على خلفية الأحداث التي رافقت مباراته أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ووفقاً لموقع فوت ميركاتو المتخصص بالكرة الأفريقية، اليوم الاثنين، فإن العقوبات المحتملة قد تستهدف بالدرجة الأولى المدرب الفرنسي للفريق باتريس بوميل، بسبب تصريحاته عقب نهاية اللقاء، والتي انتقد فيها مباشرةً أداء التحكيم. وكان بوميل قد عبّر عن استيائه من بعض قرارات الحكم الصومالي عمر عبدالقادر أرتان، الذي جرى اختياره كأفضل حكم في أفريقيا لعام 2025، مشيراً بشكل خاص إلى ركلة الجزاء التي احتُسبت لصالح الفريق الجنوب أفريقي، معتبراً أنها غير صحيحة.

وفي السياق ذاته، لم تقتصر احتمالات العقوبات على الجهاز الفني، إذ يواجه مهاجم الترجي، المالي أبو بكر دياكيتي أيضاً، إمكانية التعرض لإجراءات تأديبية، بعد قيامه بركل الكرة باتجاه الحكم المساعد عند صافرة النهاية. ومن المنتظر أن يقوم الاتحاد الأفريقي بمراجعة لقطات المباراة والتصريحات الإعلامية المرتبطة بها بدقّة، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن العقوبات المحتملة في القضية.