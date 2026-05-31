الترجي بطلاً لكأس تونس للمرة الـ17.. وحمزة رفيع يلعب دور المنقذ

- تُوّج الترجي الرياضي بكأس تونس للمرة الـ17 بعد فوزه على الترجي الجرجيسي بنتيجة (1-0) بفضل هدف حمزة رفيع، الذي كان له دور حاسم في إنقاذ موسم الفريق بعد خسارة الدوري أمام النادي الأفريقي. - قاد المدرب الفرنسي كريستيان براكوني الفريق لتحقيق سلسلة انتصارات، حيث تولى القيادة بعد خسارة ديربي تونس، ونجح في تحقيق الوصافة بالدوري والتتويج بالكأس، مسجلاً ثمانية انتصارات متتالية. - رغم التحديات والضغوطات، أثبت الترجي الرياضي خبرته في النهائيات، حيث استعاد اللقب الذي فقده في ظروف مشابهة عام 2005، مؤكداً قوته في اللحظات الحاسمة.

تُوّج الترجي الرياضي، بطلاً لمسابقة كأس تونس للمرة الـ17 في تاريخه، بعد انتصاره، اليوم الأحد، على الترجي الجرجيسي في النهائي في ملعب حمادي العقربي برادس بنتيجة (1ـ0). وسجل حمزة رفيع هدف المباراة الوحيد، بكرة مميزة غالطت الحارس سيف الشرفي، الذي تألق معظم فترات اللعب، وتصدى لعدد كبير من المحاولات الخطيرة، ولكنه في النهاية تلقى هدفاً وتمّ استبداله مباشرة بسبب الإصابة.

وحافظ "الأحمر والأصفر" على اللقب الذي توج به في الموسم الماضي على حساب الملعب التونسي، ليُنقذ موسمه الحالي، بعد أن حصد الوصافة في الدوري، وفقد اللقب أمام النادي الأفريقي قبل أسبوع من نهاية السباق. وقد خاض الفريق المباراة تحت ضغط قوي، بما أنه خسر النهائي الوحيد الذي جمعه بالترجي الجرجيسي في عام 2005 في ظروف مشابهة، كما أن مستوى الفريق شهد تراجعاً كبيراً في النصف الثاني من الموسم، ووجد صعوبات لحصد الانتصارات، ذلك أنه تعادل مع الترجي الجرجيسي ذهاباً وإياباً في الدوري، وأكد ذلك في نهائي الكأس، حيث توفرت له فرص من أجل الانتصار وحصد اللقب الثاني في رصيده، لكن خبرة الترجي الرياضي كانت حاسمة في النهاية. وقد لعب حمزة رفيع دوراً مهماً في نجاحات الترجي الأخيرة، بعد أن سجل هدفاً منح الترجي مركز الوصافة بالدوري المحلي والمشاركة في دوري أبطال أفريقيا، قبل أن يسجل هدفاً حاسماً منح الفريق كأس تونس الأحد.

وكان لجوء إدارة فريق "باب سويقة" إلى المدرب الفرنسي كريستيان براكوني لقيادة الفريق منذ خسارة ديربي تونس موفقاً، فقد حصد الانتصارات في كل المباريات التي قاد فيها الفريق في مناسبتين، وذلك عندما عوّض ماهر الكنزاري في بداية العام، ثم عوّض منذ أسبوعين مواطنه باتريس بوميل. وكان براكوني مشرفاً على شباب الترجي في بداية الموسم، ليلعب في النهاية دور المنقذ كذلك، فقاد الفريق لحصد الوصافة في الدوري بعد الانتصار على اتحاد بن قردان، ثم التتويج بكأس تونس، مسجلاً ثمانية انتصارات من 8 مباريات قاد خلالها الفريق.