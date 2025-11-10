الترجي التونسي في صدمة بسبب إصابة النجم الجزائري يوسف بلايلي

- تلقى نادي الترجي التونسي ضربة قوية بإصابة نجمه الجزائري يوسف بلايلي بقطع في الرباط الصليبي والغضروف الهلالي، مما يعني غيابه عن الملاعب لنهاية الموسم، وهو ما يمثل خسارة كبيرة للفريق في سعيه للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا والألقاب المحلية لموسم 2025-2026. - غادر بلايلي مباراة الديربي ضد النادي الأفريقي بعد تعرضه لتدخل قوي، مما أدى إلى إصابته الخطيرة، وأكدت الفحوصات الطبية حاجته لفترة طويلة من الراحة. - بالإضافة إلى بلايلي، سيغيب البرازيلي يان ساس لمدة شهر بسبب إصابة عضلية، مما يؤثر على مشاركته في مباريات دوري أبطال أفريقيا ضد الملعب المالي وبيترو أتلتيكو الأنغولي.

تلقى نادي الترجي التونسي، صدمةً قوية، بسبب نجمه الجزائري، يوسف بلايلي (33 سنة)، الذي تعرّض لإصابة خطيرة ستبعده عن الملاعب، ما يمثل خسارة لفريقه الذي يطمح للتتويج هذا العام بلقب دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى المراهنة على باقي الألقاب المحلية، في الموسم الحالي 2025-2026.

وغادر بلايلي مواجهة الديربي ضمن منافسات الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، التي جمعت فريقه الترجي بالنادي الأفريقي، يوم الأحد، منذ الدقيقة 21 بسبب الإصابة، بعد تعرّضه إلى تدخل قوي من لاعب الأفريقي معتز الزمزمي، عند الدقائق الأولى للمباراة وحاول التحامل على الإصابة لكنه لم يقدر على ذلك بمرور الوقت.

وأعلن الترجي يوم الاثنين، أن الكشوفات الطبية التي خضع إليها "محارب الصحراء" أثبتت تعرّضه لقطع في الرباط الصليبي وإصابة أخرى في الغضروف الهلالي، وفقاً لما ورد في بيان النادي الذي نشره على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، ما يعني نهاية موسم بلايلي، بما أنّ هذا النوع من الإصابات يتطلب مدة طويلة من الراحة التامة.

وبالإضافة إلى النجم الجزائري، أعلن الترجي كذلك غياب البرازيلي، يان ساس، لمدة شهر، بسبب إصابة عضلية تعرض لها في نفس المباراة، ليغيب كذلك عن مواجهتَي فريقه في الجولتَين الأولى والثانية من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، ضد نادي الملعب المالي وبيترو أتلتيكو الأنغولي، يومَي 21 و27 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني، توالياً.