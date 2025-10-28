الترجي استثناء ورقم مُرعب... سقوط الأندية التونسية في أفريقيا

- شهدت الأندية التونسية تراجعاً ملحوظاً في الأداء القاري، حيث لم ينجح سوى الترجي في بلوغ دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بينما خرج الاتحاد المنستيري والملعب التونسي والنجم الساحلي من المنافسات الأفريقية. - أثار خروج النجم الساحلي صدمة كبيرة، خاصة بعد خسارته أمام فريق نيروبي يونايتد الكيني، الذي صعد حديثاً من دوري الدرجة الثانية، مما يعكس تراجع مستوى الأندية التونسية. - يبقى الترجي النادي الأكثر استقراراً، حيث بلغ مرحلة المجموعات للمرة العاشرة توالياً، مع تطلعات لتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الخامسة.

تعرضت الأندية التونسية لخيبة أمل كبيرة بسبب الظهور الضعيف لها في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، ما يعكس تراجعها الواضح في السنوات الأخيرة على المستوى القاري، وتراجع مستوى الدوري المحلي بشهادة أغلب المحللين والمتابعين.

وأحدثت نتائج الأندية التونسية في الأدوار التمهيدية جدلاً واسعاً في الشارع الرياضي، إذ لم يضمن سوى الترجي بلوغ دور المجموعات في دوري الأبطال، فيما غادر الاتحاد المنستيري المسابقة بعد الخسارة ضد شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة (4-1) في مجموع المباراتين، أما في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، فقد أزاح أولمبيك آسفي المغربي فريق الملعب التونسي، وخرج النجم الساحلي على يد آف سي نيروبي يونايتد الكيني.

ومثّل خروج النجم الساحلي صدمة للجميع بما أنه غادر المنافسة على يد فريق مغمور تأسس سنة 2003 وصعد حديثاً هذا الموسم من دوري الدرجة الثانية الكيني، لكنه تمكن من خطف بطاقة التأهل بركلات الترجيح من استاد سوسة بالذات، رغم التقاليد الكبيرة التي يملكها النجم في المسابقات الأفريقية وهو الذي يعد أكثر الأندية التونسية تتويجاً في القارة السمراء.

وسيكون الترجي الممثل الوحيد للأندية التونسية في مرحلة المجموعات، وهو ما يحدث للمرة الأولى منذ تسع سنوات، إذ سبق للنجم الساحلي أن كان الفريق الوحيد الذي بلغ هذا الدور في بطولة الكونفدرالية سنة 2016، وفقاً لما أكده عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاء كرة القدم عماد الكيلاني في حديث لـ"العربي الجديد".

ويبقى الترجي النادي التونسي الأكثر استقراراً من بين المنافسين في بلاده، وهو ما تترجمه الأرقام القياسية التي وصل إليها عندما بلغ مرحلة المجموعات للمرة العاشرة توالياً، والمرة الـ23 في تاريخه، وسط تطلّعات للحصول على لقب دوري أبطال أفريقيا هذا العام بعدما حققه في أربع مناسبات سابقة.