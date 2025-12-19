التحكيم في كأس العرب 2025... أرقام وإحصائيات

- توج منتخب المغرب بلقب كأس العرب 2025 بعد فوزه على الأردن 3-2 في نهائي مثير شهد حالات تحكيمية بارزة في استاد لوسيل بقطر، التي استضافت البطولة للمرة الثانية على التوالي. - شهدت البطولة 31 مباراة، مع إلغاء مباراة تحديد المركز الثالث بسبب الطقس، وبرزت بتوزيع 78 بطاقة صفراء و10 حمراء، مما يعكس التنافس الشديد بين الفرق. - تميزت البطولة باستخدام تقنية الفيديو المساعد "فار" بشكل مكثف، حيث تدخلت 18 مرة، وشارك فيها 14 حكماً رئيسياً و28 مساعداً، مما جعلها محط اهتمام عالمي.

أسدل الستار على بطولة كأس العرب 2025 رسمياً، بعدما استضافت قطر النسخة الثانية على التوالي، واستطاع منتخب المغرب تحقيق اللقب عقب فوزه على نظيره الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة النهائية التي شهدت العديد من الحالات التحكيمية في استاد لوسيل المونديالي.

وخلال 31 مواجهة في بطولة كأس العرب 2025 (ألغيت مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بسبب سوء الأحوال الجوية)، وجّه الحُكام 78 بطاقة صفراء في وجه اللاعبين، فيما رُفعت 10 بطاقات حمراء، منها ثمانٍ بصورة مباشرة (اثنتان بعد تلقي اللاعب الإنذار الثاني)، وهي إحصائية تكشف مدى التنافس الكروي بين المنتخبات خلال المسابقة.

لكن اللافت في بطولة كأس العرب 2025، تدخل التكنولوجيا في التحكيم الرياضي على أرضية الملعب، بعدما وجه حكام تقنية الفيديو المساعد "فار"، طلبات مباشرة إلى الحكام الرئيسيين في 18 مرة خلال 31 مباراة، حتى يعودوا إلى الشاشات من أجل مراجعة ما حدث خلال المواجهات، وهو رقم مرتفع للغاية.

كما شهدت بطولة كأس العرب مشاركة 14 حكماً رئيسياً من مختلف قارات العالم، وأداروا 31 مواجهة، فيما عمل 28 حكماً مساعداً في المسابقة، ما يثبت أن البطولة التي دخلت جدول أعمال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تحوّلت إلى منافسة عالمية نالت اهتمام وسائل الإعلام الدولية خلال 18 يوماً، بفضل قوة المباريات، والمواهب التي قدمتها، بالإضافة إلى إرسال بعض الأندية كشافيها لمراقبة النجوم، الذين من الممكن حسم صفقاتهم خلال الميركاتو الشتوي أو الصيفي القادمَين.

