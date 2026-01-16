- التحكيم الأفريقي يواجه انتقادات متكررة بسبب نقص الحياد وتفضيل بعض الفرق، مما يثير الجدل في بطولات مثل كأس أمم أفريقيا ودوري الأبطال، وفقاً للصحافي جبريل دياو. - الصحافي المالي واتارا تينوبواكار يقترح تقييم الحكام بعد كل مباراة لتصحيح الأخطاء الناتجة عن ضغوط الجمهور، مشيراً إلى أن التحكيم في الكان شهد بعض الأخطاء. - الصحافي سيدي محمد يؤكد أن الضغوطات داخل الاتحاد الأفريقي تؤثر على التحكيم، بينما يرى الصحافي المصري أحمد حسن أن الشراكات مع الاتحادات الأوروبية قد تعزز من تطور الحكام الأفارقة.

يثير التحكيم الأفريقي جدلاً كبيراً في كلّ مناسبة خلال مسابقات الأندية كالأبطال والكونفيدرالية وحتى بطولة كأس أمم أفريقيا على مرّ تاريخها، وبينها النسخة الأخيرة المقامة حالياً في المغرب، وعلى ضوء ذلك استطلع "العربي الجديد" رأي عددٍ من الصحافيين الحاضرين في الـ"كان" بهذه القضية الجدلية.

وقال الصحافي جبريل دياو الذي يعمل لصالح صحيفة "الشمس" السنغالية في تصريحات لـ"العربي الجديد" على هامش بطولة أمم أفريقيا التي عرفت حتى اللحظة انتقادات كبيرة للتحكيم، إن كان في دور المجموعات أو حتى الأدوار الإقصائية، وآخرها في نصف النهائي: "التحكيم الأفريقي يعاني نقصاً في الحياد. في كثير من الأحيان هناك بعض المنتخبات المُفضلة، فرقٌ كبيرة معينة، سواء عن وعي أو من دون وعي، لا نعرف كيف تحدث الأمور، لكن في الغالب يُنتقد ذلك بشدة، وفي هذا الإطار، لاحظنا أن هناك العديد من القرارات التحكيمية التي أثارت جدلاً واسعاً، وهذا مُبرر. لكنني أعتقد أنّه يجب بذل الكثير من الجهود من أجل التحكيم الأفريقي، الذي في رأيي لم يشهد التطور نفسه الذي عرفته كرة القدم الأفريقية، من حيث البنية التحتية والأداء، ومن حيث الجوانب التقنية، فلقد شهدت تطوراً كبيراً، لكن التحكيم لا يزال بحاجة إلى استكمال وتطوير، كل عام تتكرر المشكلة نفسها، وربما ينبغي التفكير قليلاً في الأمر".

من جانبه رأى الصحافي المالي في موقع "malidiette.com"، واتارا تينوبواكار، أنّ هناك بعض الحلول لمواجهة هذه المشكلة الكبيرة: "أعتقد أنّه بعد كلّ مباراة يجب تقييم الحكام، واستدعاؤهم إلى الطاولة، وإطلاعهم بصراحة على ما قاموا به، بالنسبة لي، فإن التحكيم، وخصوصاً هذا العام في الكان، شهد بعض الأخطاء التي يجب فعلاً تصحيحها". وعن السبب وراء ذلك أضاف: "أظن أنّ الضغط غالباً هو ما يدفعهم للخطأ. ضغط الجمهور، هذا الأمر يدفعهم في كثير من الأحيان إلى ارتكاب أخطاء".

ورأى الصحافي سيدي محمد محمد المختار من إذاعة موريتانيا أن السبب يعود إلى "أجندات من خارج إطار التحكيم" وليس بسبب ضعف المستوى، مؤكداً حول هذه القضية: "شاهدنا مستويات مميزة للحكام الأفارقة في الكان ودوري أبطال أفريقيا وأيضاً في المونديال، وقد أبلوا بلاءً حسناً، كلّ ما يُشاع هو ضغوطات داخل الاتحاد الأفريقي وليس بسبب ضعف مستوى التحكيم". أما الصحافي المصري أحمد حسن فقد رأى أن الحلّ يمكن في إبرام شراكات مع الاتحادات الأوروبية لتعزيز دور الحكم الأفريقي وتطوره.

ولم تُعجّب انتقادات التحكيم في كأس أمم أفريقيا الصحافي الإيفواري، غي مامادو، الذي يعمل في تلفزيون "سوبر سبورت" الجنوب أفريقي، إذ قال في تصريحات لاذعة تعبّر عن رأيه الشخصي: "الخطأ إنساني، لكن يجب القول إن الواقع يُبيّن أن تأثيرات شبكات التواصل الاجتماعي تتفاقم بسبب الغربيين، لقد سمعتُ فرنسيين يتحدثون عن التحكيم في هذه الكان، في حين أننا شهدنا فضائح خطيرة جداً في التحكيم خلال دوري أبطال أوروبا، وخلال بطولة أمم أوروبا، هم لا ينتقدون بالطريقة نفسها، الغربيون لا يريدون أن يروا أفريقيا تنجح، عندما تُحقق أفريقيا نتائج جيدة، يصوّرون ذلك دائماً بصورة سلبية، ومع ذلك، الجميع يعترف بأن التحكيم، في مجمله، كان صحيحاً".