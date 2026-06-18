التجسس يخترق الترتيبات الأمنية في كأس العالم

- عادت ظاهرة التجسس لتسيطر على كأس العالم، حيث شهدت البطولة حالتين معلنتين رغم الترتيبات الأمنية المشددة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مع احتمالية وجود حالات أخرى غير مكتشفة. - اخترقت طائرة مسيرة تدريبات منتخب كوريا الجنوبية قبل مواجهة المكسيك، وتم إسقاطها من قبل الجيش، مما أثار شبهات التجسس وأبلغ الاتحاد الكوري الفيفا بالحادث. - تعرض منتخب الجزائر لتجسس من قناة تلفزيونية أميركية باستخدام طائرة مسيرة خلال تحضيراته لمباراة الأرجنتين، مما أثار غضب الفريق بسبب اختراق الإجراءات الأمنية.

عادت ظاهرة التجسس خلال منافسات كأس العالم، لتسيطر على المشهد، فرغم الترتيبات الأمنية التي يعتمدها المنظمون في النسخة التي تحتضن منافساتها الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، إلا أن بداية البطولة شهدت حالتين معلنتين لحدّ الان، وقد تكون هناك حالات أخرى لم يقع التفطن لها أو تمّت التغطية عليها.

وأكدت تقارير مختلفة الأربعاء، أن تدريبات منتخب كوريا الجنوبية قبل مواجهة المكسيك تمّ اختراقها. وقالت صحيفة لوسوار البلجيكية: "تم رصد طائرة دون طيار في معسكر تدريب منتخب كوريا الجنوبية بمنطقة زابوبان في المكسيك، وقد تم إسقاطها من قبل الجيش هناك، وتحدثت عنها وسائل إعلام متعددة من كوريا الجنوبية، وقع الحادث أثناء التدريب المغلق قبل اللقاء المرتقب".

وأضافت الصحيفة: "وصل أفراد من الجيش والشرطة المحلية بسرعة إلى الموقع الذي يُزعم أن الطائرة المسيّرة قد تحطمت فيه، لكن شخصين مجهولين تمكّنا من استعادتها ومغادرة المكان، وقد وثّقت كاميرا مراقبة الحادثة. وسيتم الآن تحليل اللقطات لتحديد المسؤولين عن الحادث. وأبلغ الاتحاد الكوري لكرة القدم، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالحادث بسبب شبهات التجسس. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الطائرة المسيّرة قد صوّرت بالفعل الحصة التدريبية أو أي معلومات حساسة أخرى". ولم يصدر بيان رسمي بشأن مصدر الطائرة، ولكن هذه الحالة تؤكد أنه رغم اتخاذ ترتيبات أمنية قوية، إلا أن عمليات التجسس حاضرة في هذه النسخة من كأس العالم.

وواجه منتخب الجزائر موقفاً غريباً نسبياً فقد كان ضحية لإحدى عمليات التجسس خلال تحضيراته لمباراة الأرجنتين، ولكن عملية التجسس لم يخطط لها منافسه، بل قناة تلفزيونية أميركية استعانت بطائرة مسيرة من أجل متابعة تدريبات "الخضر"، رغم أن الحصة كانت مغلقة، ولكنها اخترقت الإجراءات التي أراد منتخب الجزائر تطبيقها، وفق ما نقله موقع أر.أم.سي الفرنسي.

ومنذ انتشار الطائرات المسيرة، تعددت حالات التجسس في كرة القدم، ومنها مسابقة كأس العالم على أهميتها، بما أنه تمّ رصد طائرة دون طيار، في تدريبات منتخب فرنسا خلال كأس العالم 2014 في البرازيل، في موقف أغضب الفرنسيين في تلك الفترة، وتمّت إثارة الحادثة منذ أيام قليلة من قبل الإعلام الفرنسي.