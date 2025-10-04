التجربة المصرية تتواصل في منافسات كرة القدم الليبية

- تشهد الملاعب الليبية تزايداً في التعاقدات مع الكوادر المصرية، حيث نجح حسام البدري وهادي خشبة في قيادة أهلي طرابلس للفوز بالدوري الليبي 2025، مما شجع الأندية الأخرى على استقطاب الخبرات المصرية. - تعاقد الأهلي بنغازي مع طارق مصطفى كمدير فني وطارق يحيى كمدير رياضي، مما يعكس الثقة في الكفاءات المصرية لتطوير كرة القدم الليبية. - انضم إسماعيل يوسف إلى الاتحاد طرابلس كمدير رياضي، مستفيداً من خبراته الإدارية لتعزيز مكانة النادي في الموسم الجديد.

تشهد ملاعب كرة القدم الليبية إقبالاً مصرياً، سواء على صعيد المدربين أو المديرين الرياضيين والقائمين على إدارة ملف كرة القدم في الموسم المنتظر 2025-2026. وحرصت الأندية الليبية على تعاقدات لافتة مع نجوم الكرة المصرية "لاعبين – إداريين" في الفترة الأخيرة، خاصة بعد نجاح تجربة حسام البدري، المدير الفني لنادي أهلي طرابلس، ومعه هادي خشبة، المدير الرياضي، وتحقيقهما مع الأهلي لقب بطل الدوري الليبي نسخة 2025.

وتعاقد النادي الأهلي بنغازي مؤخراً مع طارق مصطفى (54 عاماً) للعمل مديراً فنياً لموسم واحد قابل للتجديد بعد رحيله عن تدريب البنك الأهلي، لتكون هذه ثاني محطة عربية لهذا المدرب بعد عمله سنوات في الدوري المغربي، كما تعاقد النادي الأهلي بنغازي مع نجم آخر سابق، وهو طارق يحيى (63 عاماً)، المدير الفني الأسبق لأكثر من نادٍ مصري، إذ تولى منصب المدير الرياضي وسيكون بذلك رفقة طارق مصطفى في وضع خطة النادي.

ونجح نادي الاتحاد طرابلس، أحد أكبر أندية كرة القدم جماهيرية في ليبيا، في التعاقد مع نجم مصري، هو إسماعيل يوسف (61 عاماً)، لتولي منصب المدير الرياضي في الموسم الجديد، إذ بدأ بالفعل مزاولة مهامه، وهو الذي يملك خبرات إدارية كبيرة، خاصة في ظل عمله في مجال الإدارة وانتخابه عضواً لمجلس إدارة الزمالك من قبل، بخلاف تولي منصب مدير الكرة عدة سنوات.

وتضم الكرة الليبية حالياً هادي خشبة (53 عاماً) مديراً رياضياً لنادي الأهلي طرابلس ومعه حسام البدري (65 عاماً) مديراً فنياً للفريق لموسم آخر مقبل، على أمل حصد الدوري مرة ثانية، إلى جانب التألق في دوري أبطال أفريقيا.