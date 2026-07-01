التبديل الأكثر غرابة في مونديال 2026.. طلب ماء فخسر مكانه

- في مباراة فرنسا والسويد بكأس العالم 2026، تم استبدال لوكاس ديني بثيو هيرنانديز بسبب سوء فهم، حيث اعتقد الجهاز الفني أنه مصاب، بينما كان يريد شرب الماء، وانتهت المباراة بفوز فرنسا 3-0 وتأهلها لدور الـ16. - شهدت مباراة سانتوس وكورتيبا في الدوري البرازيلي استبدال نيمار جونيور بشكل غير متوقع بعد تلقيه العلاج، مما أثار غضبه، وانتهت المباراة بخسارة سانتوس 3-0. - في 2015، تعرض توركواي يونايتد لموقف مشابه عندما استبدل أليكس فيشر بسبب خطأ في قراءة الحكم الرابع، مما أدى لخسارة الفريق 1-0 وطرد المدرب.

شارك ثيو هيرنانديز في مباراة فرنسا والسويد (3-0) في دور الـ32 من كأس العالم 2026، بعد أن حل بديلاً للظهير الأيسر الأساسي لوكاس ديني، إثر سوء فهم بسيط داخل الجهاز الفني بقيادة المدرب ديديه ديشان (57 عاماً). وضمن المنتخب الفرنسي تأهله إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026 بفوز على السويد، مساء الثلاثاء، في نيويورك. وبدأ لوكاس ديني المباراة، وجرى استبدال ثيو هيرنانديز بلاعب أستون فيلا في الدقيقة الـ77.

وبحسب تقرير موقع "أر أم سي" سبورت الفرنسي، اليوم الأربعاء، فإن الجهاز الفني اعتقد أن اللاعب يعاني من الإصابة. وتعرض الظهير الفرنسي بالفعل لضربة خفيفة وأشار إلى الجهاز الفني، لكنه لم يكن يطلب مغادرة الملعب، بل كان يريد فقط شرب الماء، وأدى ذلك إلى سوء فهم بسيط، نتج عنه في النهاية، استبداله في اللقاء من قبل ديشان مدرب "الديوك".

🤔 Théo Hernandez a terminé le match France-Suède (3-0) en 16e de finale de la Coupe du monde 2026. Latéral gauche titulaire au coup d'envoi, Lucas Digne a été sorti par le staff à la suite d'une petite incompréhension.https://t.co/2aenGaJSPY — RMC Sport (@RMCsport) July 1, 2026

مشهد متكرر قبل لقطة ديشان

كان نجم فريق سانتوس البرازيلي، نيمار جونيور (34 عاماً) بطل لقطة مشابهة في مباراة فريقه سانتوس الذي واجه فريق كورتيبا، في مايو/أيار الماضي، ضمن منافسات الدوري البرازيلي، وانتهت المباراة بخسارة سانتوس بنتيجة (3-0)، وبحسب موقع فوت ميركاتو الفرنسي، فقد غضب نيمار بشكل كبير من استبداله في الدقيقة الـ65 ونزول روبنيو جونيور بدلاً منه.

ووقعت الحادثة في الشوط الثاني عندما سقط نيمار لتلقي العلاج بسبب مشكلة في عضلة الساق، وفي الوقت نفسه، ظهر رقمه على لوحة التبديل ليدخل روبينيو جونيور بدلاً منه، لكن نيمار لم يكن قد أدرك أنه جرى استبداله فعلياً، فعاد إلى أرض الملعب بعد تلقي العلاج، وعندما انتبه إلى ما حدث، توجه مباشرة إلى الحكم باولو سيزار زانوفيللي معترضاً، مؤكداً أن اللاعب رقم 31 (الظهير الأيسر إسكوبار) هو من كان يجب أن يغادر الملعب بدلاً منه.

واستمرت المباراة رغم احتجاجات نيمار على خط التماس، وبعد أن طلب من الجهاز الفني لسانتوس ورقة التبديل التي جرى تسليمها للحكام، قام برفعها أمام الكاميرات، والتي أظهرت فعلاً أن اللاعب رقم 31 هو من كان يفترض أن يُستبدل. وأبدى نيمار غضباً واضحاً حينها تجاه الحكم الرابع مشيراً إليه بأنه المسؤول عن الخطأ، لكن قرار التبديل لم يتغير وبقي كما هو.

QUE ARBITRAGEM RIDÍCULA MANO



MESMO O NEYMAR MOSTRANDO O PAPEL DA SUBSTITUIÇÃO



TIRARAM ELE DO JOGO pic.twitter.com/vv2l3Uvz0W — njdeprê - marlon (@njdmarlon) May 17, 2026

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وفي عام 2015، اضطر فريق توركواي يونايتد الإنكليزي، إلى استبدال أحد لاعبيه، بسبب خطأ في قراءة الحكم الرابع ملاحظات الفريق. وبحسب صحيفة ميرور الإنكليزية، ففي الدقيقة الـ68، كان الفريق المنتمي لدوري الدرجة الأولى يحاول إشراك اللاعب الجديد سيمون هيسلوب في مباراة الدوري ضد ووكينغ، قبل أن يندلع الجدل. فقد فسّر الحكم الرابع، الذي استلم ملاحظة من المدرب كيني فيسي تحمل أرقام التغيير، الرقم 7 على أنه الرقم 17. ونتيجة لذلك، أظهرت شاشة العرض الرقمية الرقم 17 الخاص بأليكس فيشر، مما دفع الأخير إلى مغادرة الملعب ظناً منه أنه سيتم استبداله. وأمسك به المدرب بول كوكس قبل أن يتجاوز الخط وأشار إلى الخطأ، لكن الحكم ومساعديه اتفقوا على أن التغيير قد تم ولا يمكن لتوركواي التراجع عنه. في النهاية، خسر فريق توركواي أمام ووكينغ بنتيجة 1-0، وطُرد مدربه كوكس من مقاعد البدلاء.