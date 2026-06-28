التأشيرة الأميركية.. كابوس يطارد أشهر مشجعي الكونغو الديمقراطية

- مُنع المشجع الكونغولي الشهير ميشيل كوكا مبولادينغا، المعروف بـ"لومومبا فيا"، من دخول الولايات المتحدة لدعم منتخب بلاده في كأس العالم 2026 بسبب رفض التأشيرة، مما حرمه من حضور المباراة ضد أوزبكستان في أتلانتا. - يُعتبر "لومومبا فيا" رمزاً للنمور الكونغولية، حيث اشتهر بتكريمه للزعيم الراحل باتريس لومومبا خلال مباريات منتخب بلاده، لكنه غاب عن عدة مباريات بسبب قيود التأشيرة والحجر الصحي المرتبط بفيروس إيبولا. - أعربت سفيرة الكونغو الديمقراطية في واشنطن عن أملها في تحسن وضع مبولادينغا بعد تأهل المنتخب لدور الـ32، رغم غيابه عن مباراة الملحق ضد جامايكا بسبب مشاكل التأشيرة.

حرمت تأشيرة لدخول الولايات المتحدة الأميركية، المشجع الأشهر لمنتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، ميشيل كوكا مبولادينغا، المعروف بلقب "لومبومبا فيا" مساندة منتخب بلاده أمام أوزبكستان في المباراة المصيرية التي أقيمت فجر اليوم الأحد ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، خلال هذه النسخة التي تقام أيضاً في كندا والمكسيك إلى جانب أميركا بمشاركة 48 منتخباً.

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية الأحد، أنّ السلطات الأميركية رفضت منح ميشيل كوكا مبولادينغا التأشيرة، ليغيب عن المواجهة التي أقيمت في أتلانتا، علماً بأنه غاب عن المباراة الأولى بسبب القيود المفروضة على الكونغو الديمقراطية بسبب فيروس إيبولا، ومن أبرزها الحجر الصحي لمدة 21 يوماً.

ويُعتبر المشجع الكونغولي الملقب بـ"لومومبا فيا"، رمزاً حقيقياً للنمور، بعدما خطف الأضواء خلال بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة، حيث كان يظل واقفاً من دون حراك طوال مباريات منتخب بلاده رافعاً يده اليمنى إلى السماء تكريماً للزعيم الكونغولي الراحل باتريس لومومبا، الذي قاد الكونغوليين إلى الاستقلال قبل اغتياله في 17 يناير/ كانون الثاني 1961.

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وأعربت سفيرة جمهورية الكونغو الديمقراطية لدى واشنطن، كابينغا إيفيت نغاندو، عن أملها في تحسن وضع ميشيل كوكا مبولادينغا، خصوصاً بعد تأهل النمور إلى دور الـ32.

وكان شبيه القائد لومبوبا، قد غاب أيضاً عن مباراة الملحق المؤهلة لكأس العالم ضد جامايكا في نهاية مارس/ آذار في المكسيك بسبب مشاكل في التأشيرة، مع العلم أنّه حضر حتى اللحظة مواجهة وحيدة في المونديال جرت في غوادالاخارا انتهت بالخسارة أمام كولومبيا بنتيجة 0-1.