البيت الأبيض يُبرر تدخله في قضية بالوغون: واجبنا تجاه دافعي الضرائب

- أندرو جولياني، المسؤول عن تنظيم كأس العالم 2026، دافع عن مهاجم منتخب أميركا فولارين بالوغون، مشيراً إلى أن تدخله في المباراة ضد البوسنة والهرسك لم يكن مقصوداً، وأن تقنية الفيديو المساعد استُخدمت بشكل غير صحيح. - جولياني أكد أن تصرفاتهم جاءت لحماية استثمارات دافعي الضرائب الأميركيين في البطولة، ولضمان العدالة في المسابقة الدولية، مشدداً على فلسفة العدالة داخل وخارج الملعب. - تصريحات جولياني جاءت بعد انتقادات للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي تدخل شخصياً لتعليق إيقاف بالوغون، مما سمح له بالمشاركة ضد بلجيكا في دور الـ16.

تطرق المسؤول في البيت الأبيض عن تنظيم كأس العالم 2026، أندرو جولياني، إلى الطريقة التي تم التعامل فيها مع مهاجم منتخب أميركا، فولارين بالوغون (25 عاماً)، بعدما قدم تبريراً مفاجئاً، حول القضية التي شغلت الرأي العام في وسائل الإعلام العالمية خلال المسابقة الدولية.

وقال المسؤول في البيت الأبيض عن تنظيم كأس العالم 2026، أندرو جولياني، في حديثه مع صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية، الأحد: "أولاً. سبق أن خضع الحكم رافائيل كلاوس للتحقيق في البرازيل بشأن البطاقات الحمراء، وثانياً نعتقد أنه في هذه الحالة، التي تدخل فيها فولارين بالوغون على منافسه في منتخب البوسنة والهرسك لم يكن مقصوداً، وتم استخدام تقنية الفيديو المساعد بشكل غير صحيح".

وتابع: "لقد كان من واجبنا تجاه دافعي الضرائب الأميركيين، الذين قاموا باستثمار مليارات الدولارات في بطولة كأس العالم 2026، ولضمان عالم عادل في المسابقة الدولية، فإنه كان علينا أن نتصرف في ضوء هذه العوامل، التي ذكرتها، بالإضافة إلى أن هذه هي فلسفتنا القائمة على العدالة داخل الملعب وخارجه".

كرة عالمية بالوغون يعترف: ترامب تسبب بالتأثير على أجواء منتخب أميركا

وأكدت الصحيفة الإيطالية، أن تصريحات المسؤول في البيت الأبيض عن تنظيم كأس العالم 2026، أندرو جولياني، جاءت بعد الانتقادات الشديدة التي لاحقت الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي اعترف بأنه تدخل شخصياً، بعدما طلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم، إصدار بيان يُعلن فيه تعليق قرار إيقاف المهاجم فولارين بالوغون، الذي استطاع خوض المواجهة ضد بلجيكا، ضمن منافسات دور الـ16.