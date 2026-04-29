البيت الأبيض يهاجم منتقدي حصول ترامب على جائزة الفيفا للسلام

- حصل دونالد ترامب على جائزة السلام من الفيفا في ديسمبر 2025، مما أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان والناشطين، حيث اعتبروا أن الجائزة تتعارض مع سياسة الفيفا لحقوق الإنسان. - دافع البيت الأبيض عن منح الجائزة لترامب، مشيرًا إلى أن سياسته الخارجية القائمة على القوة أنهت ثماني حروب في أقل من عام، مما يجعله الأجدر بالجائزة. - أثارت الولايات المتحدة جدلاً بعد شنها ضربات عسكرية على فنزويلا وإيران، مما زاد من تعقيد الوضع في الشرق الأوسط وأثار تساؤلات حول دورها في تعزيز السلام.

ردّ البيت الأبيض على منتقدي حصول دونالد ترامب (79 عاماً)، على جائزة السلام من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، التي سلّمه إياها رئيس "الفيفا"، السويسري جياني إنفانتينو، في شهر ديسمبر/كانون الأول 2025، مؤكداً أنّه لا يوجد من هو أجدر بهذه الجائزة من الرئيس الأميركي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" قد منح ترامب الجائزة خلال قرعة كأس العالم في ديسمبر الماضي لـ"تعزيزه السلام والوحدة في جميع أنحاء العالم"، الأمر الذي أثار استنكاراً من منظمات حقوق الإنسان والناشطين قبيل انطلاق البطولة، التي تستضيفها الولايات المتحدة إلى جانب كندا والمكسيك، حين تنطلق أحداثها في 11 يونيو/حزيران المقبل.

وقال لاعب كرة القدم الأسترالي، جاكسون إيرفين، هذا الأسبوع، إن منح الجائزة لترامب يُعد استهزاءً بسياسة الفيفا لحقوق الإنسان، بينما طالب الاتحاد النرويجي لكرة القدم الفيفا بإلغاء الجائزة على لسان رئيسته ليزه كلافينيس التي قالت: "نحن نطالب بإلغاء جائزة الفيفا للسلام، لا نعتقد أن منح هذه الجائزة يندرج ضمن صلاحيات الاتحاد، نؤمن بوجود معهد نوبل الذي يقوم بهذه المهمة باستقلالية تامة".

واعتبر كثيرون جائزة الفيفا للسلام بمثابة جائزة ترضية لترامب، الذي صرّح مراراً وتكراراً بأنّه الأجدر بجائزة نوبل للسلام. وتابع البيت الأبيض حول هذا الموضوع في بيانه: "سياسة ترامب الخارجية السلام القائمة على القوة أنهت ثماني حروب في أقل من عام، لا يوجد أحد في العالم أجدر منه بأول جائزة من الفيفا على الإطلاق".

وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض، ديفيز إنجل، في بيان: "لا يوجد شخص يستحق جائزة السلام الأولى من نوعها أكثر من الرئيس ترامب، ومن يعتقد خلاف ذلك يعاني بوضوح مما يُعرف بمتلازمة كراهية ترامب". وكانت الولايات المتحدة قد أثارت جدلاً في الآونة الأخيرة، بعدما شنّت ضربة عسكرية على فنزويلا، بعد شهر من إجراء قرعة البطولة، واختطفت الرئيس نيكولاس مادورو، ثم شنّت غارات جوية مشتركة مع إسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط، مما أشعل منطقة الشرق الأوسط بالكامل، وسط ضبابية المشهد وعدم التوصل حتى اللحظة إلى اتفاقيات تُرسي السلام.