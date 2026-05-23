البيت الأبيض يطلب عزل منتخب الكونغو صحياً قبل مونديال 2026

طلب البيت الأبيض من منتخب الكونغو الديمقراطية عزل نفسه داخل فقاعة صحية خاصة قبل أقل من 19 يوماً على انطلاق بطولة كأس العالم 2026، وذلك بسبب التخوف الكبير من تفشي فيروس إيبولا داخل صفوف بعثة المنتخب الأفريقي.

وتحدث رئيس لجنة كأس العالم 2026 في البيت الأبيض، أندرو جوليانو، عن أزمة منتخب الكونغو الديمقراطية وفيروس إيبولا في تصريحات خاصة لقناة "إي أس بي أن" الأميركية، السبت، وقال: "أوضحنا الأمر تماماً للكونغو: يجب عليهم الحفاظ على عزلتهم لمدة 21 يوماً قبل أن يتمكنوا من القدوم إلى هيوستن في 11 يونيو/حزيران".

وتابع جوليانو تصريحاته قائلاً: "إذا انضم لاعبون آخرون إلى منتخب الكونغو، فيجب أن يكون لديهم فقاعة معزولة منفصلة عن الفريق. إذا وصلوا وظهرت أعراض المرض على أحدهم، فإنّ ذلك يعرّض المنتخب بأكمله لخطر عدم المشاركة في بطولة كأس العالم. يجب على المنتخب حماية لاعبيه من التعرض غير الضروري للفيروس والحفاظ على سلامة فقاعته الصحية، لضمان مشاركته في البطولة".

وكان منتخب الكونغو الديمقراطية ألغى معسكره التحضيري لمونديال 2026 على أرضه بسبب تفشي موجة كبيرة من فيروس إيبولا، ونقل المعسكر إلى بلجيكا على الفور، من أجل تجنّب إصابة أي لاعب من بعثة المنتخب الأفريقي بالفيروس، وإجراء التحضيرات بعيداً عن الاحتكاكات مع أشخاص يمكن أن يكونوا حاملين للفيروس في الكونغو.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية إنذاراً صحياً دولياً استجابة لتفشي فيروس إيبولا للمرة الـ17 في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، في وقت تعتبر المنظمة خطر الوباء مرتفعاً جداً على المستوى الوطني، إذ سُجلت 82 حالة مؤكدة حتى الآن من بينها سبع وفيات، في البلاد التي ينتشر فيها المرض بسرعة، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة.

وعلى ضوء تفشي فيروس إيبولا ومع اقتراب انطلاق بطولة كأس العالم 2026، فرضت واشنطن إجراءات وقائية صحية ورقابة كبيرة على الحدود، إذ منعت دخول الرعايا الأجانب الذين سافروا إلى أوغندا أو جمهورية الكونغو الديمقراطية أو جنوب السودان خلال الـ 21 يوماً الماضية، مع التنويه بأن منتخب الكونغو ربما لا تنطبق عليه هذه الرقابة لأنه أصلاً موجود في أوروبا حالياً وغير معرض للاحتكاك بالفيروس مباشرةً.

ومنذ الخميس الماضي يُلزم جميع المسافرين الذين زاروا أخيراً دولاً متأثرة بفيروس إيبولا أو تقع بالقرب منها، بالوصول إلى مطار واشنطن دالاس الدولي للخضوع لفحص طبي مُشدد، وينطبق هذا الإجراء على الأميركيين والمقيمين الدائمين على حد سواء، إذ أشار ساتيش بيلاي، المسؤول عن إدارة ملف إيبولا في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وهي الهيئة الصحيّة العامة الرائدة في الولايات المتحدة الأميركية، إلى أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تعمل "على مستوى الحكومة الفيدرالية ومع الشركاء الدوليين لضمان إقامة بطولة كأس عالم آمنة وصحيّة للرياضيين والزوار"، بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

يُذكر أن منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي سيكون معسكره التدريبي في مدينة هيوستن داخل ولاية تكساس، سيُنافس في المجموعة الـ11، وسيلعب أمام البرتغال يوم 17 يونيو/حزيران في هيوستن، ثم كولومبيا في 23 منه في غوادالاخارا في المكسيك، وأخيراً يواجه منتخب أوزبكستان بعد أربعة أيام في مدينة أتلانتا الأميركية.