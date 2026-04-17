البوندسليغا يُحلّق في أوروبا... مقعد خامس وشيك في دوري الأبطال؟

تُقدّم أندية البوندسليغا مستويات كبيرة ومميّزة في البطولات الأوروبية (دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي، دوري المؤتمر الأوروبي) في موسم 2025-2026، مما يجعل الدوري الألماني يكسب نقاطاً إضافية من أجل الدخول بقوة على خط المنافسة من أجل الحصول على مقعد خامس في الأبطال.

ونجحت أندية البوندسليغا في حصد خمسة مقاعد مؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا في موسم 2024-2025، وهي حالياً في وضع أكثر من جيّد بغية تكرار هذا الإنجاز والحصول على خمسة مقاعد في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل 2026-2027، الأمر الذي من شأنه أن يرفع من شراسة المنافسة على المركز الخامس في الدوري قبل ختامه بخمس جولات.

ويعتمد نظام التأهل الجديد الذي طبّقه "يويفا" منذ عام 2024 على منح المقاعد الإضافية لأفضل دوريَّين في تصنيف الاتحاد الأوروبي السنوي مع نهاية كل موسم كروي، ويرتكز هذا التصنيف على نظام نقاط معقّد يمنح الأفضلية للبطولات التي تحقّق أنديتها أكبر عدد من الانتصارات وتتقدّم إلى أدوار متقدّمة في البطولات الأوروبية الثلاث، وهي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.

ووفقاً لترتيب الدوريات الأخير الذي كشف عنه الاتحاد الأوروبي "يويفا"، فإن البريميرليغ ضمن احتلال أول مركزَين في ترتيب أعلى الدوريات الأوروبية حصداً للنقاط، مستفيداً من استمرار أربع أندية في البطولات الأوروبية من أصل تسعة شاركت، ليضمن رسمياً مقعداً خامساً مؤهلاً إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

يحتل البوندسليغا حالياً المركز الثالث برصيد 20785 نقطة، مع استمرار ثلاثة أندية في البطولات الأوروبية من أصل سبعة أندية شاركت في هذا الموسم، ونجحت الأندية الألمانية في تقليص الفارق بشكل ملحوظ مع الدوري الإسباني الذي يحتل المركز الثاني برصيد 21343 نقطة، بفضل النتائج الاستثنائية التي حققها بايرن ميونخ، وعلى رأسها الفوز ذهاباً وإياباً على نادي ريال مدريد في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتتركز الآمال الألمانية حالياً على استمرار حصد النقاط عبر فريق فرايبورغ الذي يُمثل الكرة الألمانية في بطولة الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، على الترتيب (تأهل فرايبورغ إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي). وسبق أن شاركت أكثر من أربعة أندية من البوندسليغا في دوري أبطال أوروبا خلال موسم واحد وفي أكثر من مناسبة، فخلال موسم 2023/2022 تأهلت خمسة أندية بفضل فوز آينتراخت فرانكفورت بلقب الدوري الأوروبي موسم 2022/2021، كما تكرر الأمر في موسم 2024/2025 بفضل المسيرة المتميزة لبروسيا دورتموند ووصوله إلى النهائي الكبير، مما ساعد ألمانيا على حصد أحد المركزين الأولين في تصنيف يويفا آنذاك.

ويبرز هذا الموسم احتمال غير مسبوق، بوصول عدد الممثلين الألمان إلى ستة أندية في دوري أبطال أوروبا، وهو سيناريو يتحقق في حال فوز فريق ألماني بلقب دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي مع إنهائه الموسم المحلي في المركز الخامس أو أقل، كما هو الحال مع فريق فرايبورغ، وفي هذه الحالة، يتأهل البطل بصفته حاملاً للقب، وتتأهل الأندية الأربعة الأولى كالمعتاد، ويُضاف إليهم صاحب المقعد الإضافي عبر تصنيف الدوريات.