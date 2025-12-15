- أكد سفيان البوفتيني أن الانضباط التكتيكي والتركيز العالي كانا مفتاح الفوز على الإمارات بثلاثية نظيفة في نصف نهائي كأس العرب، مشيدًا بالروح الجماعية التي ساهمت في الحفاظ على نظافة الشباك. - أشار البوفتيني إلى أهمية الدعم الجماهيري المغربي، مؤكدًا أن تضحيات اللاعبين وروحهم القتالية كانت حاسمة في تحقيق هذا الانتصار. - بخصوص المباراة النهائية، شدد البوفتيني على أن تركيز المنتخب المغربي سيكون على تقديم أفضل أداء ممكن، بغض النظر عن هوية المنافس، بهدف التتويج باللقب.

أكد مدافع منتخب المغرب الرديف سفيان البوفتيني (31 عاما) أن الانضباط التكتيكي والتركيز العالي طيلة دقائق المباراة شكّلا الأساس في الفوز على الإمارات بثلاثة أهداف من دون مقابل، في المواجهة التي جمعت الطرفين، اليوم الاثنين، لحساب نصف نهائي كأس العرب.

وقال البوفتيني، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن المباراة لم تكن سهلة كما قد توحي النتيجة، مشدداً على أن اللاعبين تعاملوا معها بجدية كبيرة منذ البداية. وأضاف: "دخلنا اللقاء بتركيز عالٍ وانضباط كبير في الخط الخلفي، كنا نعرف أن أي خطأ قد يكلفنا الكثير، لذلك لعبنا بروح جماعية، وحافظنا على توازننا طوال المباراة".

وأشاد المدافع المغربي بالمجهود الذي بذله زملاؤه داخل أرضية الملعب، مبرزاً أهمية العمل الجماعي في الحفاظ على نظافة الشباك، كما وجّه شكره إلى الجماهير المغربية التي ساندت المنتخب".

وتابع: "أشكر جميع اللاعبين على تضحياتهم وروحهم القتالية، كما أشكر الجماهير المغربية التي دعمتنا بقوة ومنحتنا دفعة معنوية كبيرة".

وعن المباراة النهائية وهوية المنافس المنتظر بين السعودية والأردن، أكد البوفتيني أن "تركيز المنتخب المغربي منصب على تقديم أفضل أداء ممكن، من دون الانشغال باسم الطرف الآخر".

وأفاد: "لا يهم من سنواجه في النهائي، تركيزنا سيكون على أنفسنا وعلى تصحيح التفاصيل الصغيرة، وسنلعب بكل قوة من أجل التتويج باللقب". وختم سفيان البوفتيني حديثه بالتأكيد أن المجموعة عازمة على مواصلة المشوار بالجدية والتركيز نفسيهما، من أجل إسعاد الجماهير المغربية، وتحقيق اللقب المنتظر.