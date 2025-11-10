- تعادل النادي الأفريقي مع الترجي الرياضي دون أهداف في الأسبوع الـ 14 من الدوري التونسي، مما حافظ على صدارة الترجي بفارق ثلاث نقاط، بينما يعاني الأفريقي من عدم تحقيق الانتصار للمباراة الثالثة توالياً. - يواجه المدرب فوزي البنزرتي تحديات في التغلب على فرق يقودها مدربون كانوا مساعديه سابقاً، حيث خسر أمام الترجي الجرجيسي ونجم المتلوي، مما أثر على نتائج الفريق. - شهدت المباراة الأخيرة مواجهة بين البنزرتي ومساعده السابق ماهر الكنزاري، حيث انتهت بالتعادل، وأهدر الترجي ركلة جزاء وخسر لاعبين مهمين بسبب الإصابة.

تعادل النادي الأفريقي، بقيادة مدربه فوزي البنزرتي (75 عاماً)، مع جاره الترجي الرياضي، أمس الأحد، دون أهداف، ضمن منافسات الأسبوع الـ 14 من الدوري التونسي لكرة القدم، ليُحافظ فريق "باب سويقة" على صدارة الجدول، بفارق ثلاث نقاط عن النادي الأفريقي، الذي عجز عن الانتصار للمباراة الثالثة توالياً، بعد سلسلة إيجابية قادته ليكون ضمن الثنائي الأول في الترتيب، والمنافسة على المقدمة باستمرار.

ومنذ بداية الدوري، خسر النادي الأفريقي نقاطاً عديدة على ملعبه، بعدما واجه المدرب البنزرتي صعوبات في فك شيفرات أندية يشرف عليها مدربون عملوا سابقاً مساعدين له في الدوري التونسي، إذ كانت البداية بالخسارة (1ـ2) وسط جماهيره في الأسبوع الثالث أمام الترجي الجرجيسي، الذي يقوده أنيس بوجلبان، وقد عمل نجم الصفاقسي والأهلي المصري سابقاً مساعداً للبنزرتي في النادي الصفاقسي، ثم خسر النادي الأفريقي أمام مُضيفه نجم المتلوي بنتيجة (0-1)، في الأسبوع السابع، ويقود فريق "المناجم" المدرب عماد بن يونس، الذي يُعتبر من المساعدين المقربين للبنزرتي، وعمل معه في محطات عديدة، خاصة ناديي الصفاقسي والنجم الساحلي، وكان قريباً من مساعدته في العام الماضي أثناء توليه تدريب منتخب تونس.

وخلال مباراة الترجي، كان البنزرتي في مواجهة مساعده السابق، ماهر الكنزاري، الذي انطلقت مسيرته إلى جانب "عميد المدربين" التونسيين، في الترجي، وقادا فريق "باب سويقة" لنهائي دوري الأبطال في عام 2010، كما اختاره البنزرتي مساعداً له في المنتخب التونسي عام 2018، وقد حسم التعادل المواجهة، وكان الكنزاري قريباً من هزم البنزرتي، ولكن فريقه أهدر ركلة جزاء في الشوط الثاني، كما أن فريق "الأحمر والأصفر" خسر خدمات لاعبين مهمين، هما يوسف بلايلي ويان ساس، للإصابة في الشوط الأول.

وحقق البنزرتي انتصاراً وحيداً على أحد مساعديه السابقين، وهو مراد العقبي، الذي قاد الشبيبة القيروانية، في آخر انتصار للأفريقي في الدوري، ولكن العقبي لم يعمل مع البنزرتي في الفرق التونسية بل لفترة قصيرة جداً في المنتخب التونسي، وقد كلفته الخسارة أمام الأفريقي فقدان منصبه برحيله عن تدريب الشبيبة القيروانية. ويشهد الدوري التونسي حضور عدد كبير من المدربين، الذين عملوا سابقاً إلى جانب فوزي البنزرتي في إحدى المحطات، لكن بعضهم أُقيل، مثل منتصر الوحيشي، الذي رحل عن فريق الاتحاد المنستيري قبل يومين من مواجهة النادي الأفريقي بقيادة البنزرتي.