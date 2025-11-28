- أيمن البلبولي، حارس مرمى منتخب تونس السابق، يبدأ تجربته التدريبية الأولى كمدرب مساعد في بطولة كأس العرب بقطر، رغم الانتقادات حول قلة خبرته. - البلبولي يواجه تحديات في إعداد "نسور قرطاج" للبطولة، معترفًا بصعوبة الظروف مقارنة بالنسخة السابقة، ويؤكد على أهمية تقديم الإضافة للمنتخب. - يوجه البلبولي رسالة لحارس النجم الساحلي، صبري بن حسن، بعد استبعاده من القائمة، مشيرًا إلى أن الباب ما زال مفتوحًا لعودته مستقبلًا.

يستعدّ حارس مرمى منتخب تونس السابق، أيمن البلبولي (41 عاماً)، لخوض التجربة التدريبية الرسمية الأولى له مع منتخب بلاده، وذلك خلال بطولة كأس العرب لكرة القدم، التي ستقام في قطر من الأول حتى الثامن عشر من شهر كانون الأول/ ديسمبر، بعد تعيينه منذ أيام قليلة، مدرباً مساعداً للمدير الفني، سامي الطرابلسي.

ورافق انضمام البلبولي إلى الجهاز الفني، بعض الانتقادات على مواقع التواصل، حيث تعتبر بعض التحاليل أنّ حارس مرمى النجم الساحلي السابق، تنقصه الخبرة لتولي هذا المنصب، رغم مسيرته الطويلة والحافلة بالتتويجات في ملاعب كرة القدم، وكذلك دخوله منذ اعتزاله، غمار التدريب، حيث تولى مهمة المساعد إلى جانب عبد الحي بن سلطان، في منتخب الشباب وكذلك الأولمبي، تحت 23 عاماً.

وقال البلبولي في مقابلة مع "العربي الجديد": "لست مهتماً بما يدّونه المتابعون، لقد تعوّدت مثل هذه الأمور، لا توجد أي مبررات لأطالع هذه الروايات، أنا لست غريباً عن كرة القدم وعن أجواء المنتخب، وأدرك جيدّاً أنه لا يمكن لك أن تُرضي جميع الناس، الأهم بالنسبة لي أن أنفع الفريق وأن أنجح في تقديم الإضافة، حتى نكون جميعنا وراء منتخب تونس".

واعترف المدرب التونسي، بأنّ الظروف التي أعدّ فيها "نسور قرطاج" البطولة، هي أصعب بكثير من النسخة الماضية في عام 2021، مشيراً إلى أنّهم واجهوا بعض العراقيل في تجميع اللاعبين، ما يجعل المباراة الأولى ضد سورية، صعبة، كما وجّه البلبولي رسالة إلى حارس النجم الساحلي، صبري بن حسن، بعد استبعاده من قائمة الفريق في كأس العرب، مشيراً إلى أن الاختيار كان صعباً، لكن الباب ما زال مفتوحاً أمامه من أجل العودة مجددّاً إلى المنتخب، مستقبلًا، وفق قوله.