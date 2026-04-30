- ألغت بعثة الاتحاد الإيراني لكرة القدم مشاركتها في مؤتمر "فيفا" بكندا بعد حادثة في مطار تورونتو، حيث تعرض الوفد لتفتيش واستجواب مطوّل من سلطات الهجرة رغم امتلاكهم تأشيرات سارية. - تأتي هذه الحادثة ضمن تحديات سياسية ولوجستية تواجه مشاركة إيران في كأس العالم 2026، مما يثير تساؤلات حول حرية تنقل الوفود في ظل التوترات السياسية. - رغم تأكيدات "فيفا" بتنفيذ جدول المباريات كما هو مخطط، يظل انسحاب الوفد الإيراني يثير تساؤلات حول سلاسة المشاركة في البطولة.

ألغت بعثة الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مشاركتها في مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي يُعقد في كندا، وذلك عقب حادثة وقعت عند وصولها إلى مطار تورونتو، في كندا، إحدى الدول المستضيفة لكأس العالم 2026، ما ألقى بظلاله على فعاليات الاجتماع، مساء الأربعاء.

وبحسب وكالة رويترز، نقلاً عن وكالة تسنيم الإيرانية، فإن وفداً من الاتحاد الإيراني لكرة القدم، ضمّ رئيس الاتحاد مهدي تاج، والأمين العام هدايت ممبيني، ونائبه حامد مؤمني، اضطر إلى العودة من مطار تورونتو بعد وصوله، رغم امتلاكه تأشيرات دخول سارية، وذلك بسبب ما وصفته الوكالة بسوء تعامل من جانب سلطات الهجرة. وأضاف التقرير، أن السلطات الكندية أخضعت الوفد الإيراني لإجراءات تفتيش واستجواب مطوّلة، وهو ما اعتبره المسؤولون الإيرانيون تصرفاً غير لائق ولا ينسجم مع طبيعة مشاركتهم الرسمية في حدث تابع لـ"فيفا".

وتأتي هذه الحادثة في سياق أوسع من التحديات السياسية واللوجستية التي تواجه مشاركة إيران في نهائيات كأس العالم المقبلة، التي تستضيفها كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسط تعقيدات تتعلق بالتأشيرات وإجراءات السفر والأمن.

وتكتسب هذه التطورات حساسية إضافية، في ظل التوترات السياسية بالمنطقة، ما يضيف بعداً جديداً للنقاش حول تنظيم البطولة العالمية، خاصة في ما يتعلق بحرية تنقل الوفود واللاعبين والجماهير بين الدول المستضيفة. ورغم تأكيدات الاتحاد الدولي، بأن جدول المباريات سيُنفذ كما هو مخطط له، فإن انسحاب الوفد الإيراني من الوصول إلى الاجتماعات يثير مزيداً من التساؤلات حول قدرة جميع الأطراف على المشاركة بسلاسة في الحدث الكروي الأكبر عالمياً.