البطولة الختامية: سينر للدفاع عن لقبه وألكاراز في المرصاد

- يانيك سينر، المصنف الأول عالميًا، يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في بطولة التنس الختامية في تورينو، وسط توقعات بمواجهة ملحمية مع غريمه كارلوس ألكاراز، بعد موسم مضطرب شهد فوزه بلقبين في البطولات الكبرى. - تعرض سينر لعقوبة إيقاف لثلاثة أشهر بسبب تناول مادة محظورة بشكل غير مقصود، وواجه انتقادات لعدم مشاركته في كأس ديفيس، لكنه أكد فخره بكونه إيطاليًا. - رغم التحديات، يحظى سينر بشعبية كبيرة في إيطاليا، ويستعد لمواجهة ألكاراز الذي يسعى لانتزاع الصدارة العالمية بنهاية العام.

يستهل الإيطالي يانيك سينر (24 سنة)، المصنف الأول عالمياً، حملة الدفاع عن لقبه في بطولة التنس الختامية في تورينو، في ختام موسم مضطرب ربما يشهد مواجهة جديدة مع غريمه الكبير الإسباني كارلوس ألكاراز. وأحرز سينر هذا العام لقبين في البطولات الأربع الكبرى، أبرزها فوزه اللافت في نهائي بطولة ويمبلدون على ألكاراز، بعد أن تُوّج بلقب البطولة الختامية في تورينو العام الماضي.

ومن المتوقع أن يتأهل سينر وألكاراز من مجموعتَي بيورن بورغ وجيمي كونورز، ما يفتح الباب أمام مواجهة ملحمية جديدة بين أفضل لاعبين في العالم، سواء في نصف النهائي أو النهائي من البطولة التي تضم ثمانية لاعبين، وقال سينر للصحافيين: "إذا نجحت في ذلك فسيكون رائعاً، وإن لم أفعل، فقد قدمت موسماً مذهلاً، شاركت فيه بعدد قليل من البطولات، لكنّني خضت الكثير من المباريات وحققت العديد من الانتصارات. المباراة الأولى مهمة جداً، لأنك عادة لا تواجه أحد أفضل ثمانية لاعبين في العالم، وهذا ما يجعل الأمر مختلفاً للجميع".

وشهد موسم سينر جدلاً كبيراً، بعد أن تعرض لعقوبة إيقاف لثلاثة أشهر، عقب قبول الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بأن تناوله مادة كلوستيبول المحظورة كان نتيجة تلوث غير مقصود العام الماضي، كما تعرض لانتقادات شديدة من وسائل إعلام إيطالية بعد قراره عدم المشاركة في حملة الدفاع عن لقب كأس ديفيس في بولونيا، وسط شكوك مستمرة حول مدى ولائه للبلاد، بسبب أصوله من منطقة جنوب تيرول الناطقة بالألمانية وإقامته في موناكو، علماً أن سينر أحرز اللقب مرتين مع إيطاليا في 2023 و2024. لكن اللاعب، البالغ 24 عاماً الذي يستمتع باللعب على أرضية صلبة داخل قاعة، أكد في مقابلة موسعة مع قناة سكاي إيطاليا، الداعم الإعلامي الأول له منذ احترافه، قائلاً: "فخور بكوني إيطالياً".

ورغم كل ذلك، يحظى سينر بشعبية كبيرة لدى الجمهور الإيطالي، الذي سيشجعه بقوة في تورينو، إذ تُوّج العام الماضي باللقب دون خسارة، فيما خرج ألكاراز من دور المجموعات. ويدخل سينر البطولة وهو في صدارة التصنيف العالمي، لكنه قد يخسر المركز الأول حتى لو فاز باللقب، إذ يمكن لألكاراز انتزاع الصدارة بنهاية العام إذا قدم أداء أفضل من مشاركته السابقة. وتدرّب ألكاراز مع سينر الجمعة الماضي، أمام أربعة آلاف متفرج ومباشرة على التلفزيون الإيطالي، استعداداً لمحاولته الأولى للفوز بلقب البطولة الختامية.

ويسعى الإسباني أيضاً لإضافة لقب جديد بعد تتويجه مرتين في البطولات الكبرى هذا العام، بينها فوزه بنهائي رولان غاروس على سينر، في واحدة من أفضل المباريات على الإطلاق. ويتفوق ألكاراز (10-5) في المواجهات المباشرة، بينها أربع في آخر خمس مبارزات هذه السنة، ورغم المنافسة الشديدة بينهما، لا توجد توترات بين اللاعبين، كما أوضح ألكاراز في مؤتمر صحافي: "ربما يندهش الناس من ذلك، لأنهم يعتقدون أن المنافسة على أشياء كبيرة، مثل المركز الأول، تعني أنّنا يجب أن نكره بعضنا، لكن هذا غير صحيح".