البطل الألماني هارتنغ يرفض استضافة برلين ألعاب الأولمبياد

كشف البطل الأولمبي السابق كريستوف هارتنغ (35 عاماً) دعمه الكبير لحملة "نوليمبيا" التي تعارض فكرة تقدم العاصمة برلين بملف استضافة دورة الألعاب الأولمبية بسبب مشكلة كبرى، تتمثل في ما حدث في الدورة الماضية التي عانت منها المدينة كثيراً من مسألة عناصر الاستدامة.

وقال كريستوف هارتنغ، الذي حصد الميدالية الذهبية في منافسات رمي القرص بدورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في ريو عام 2016، في حديثه الذي نقلته صحيفة بيلد الخميس: "لقد شاهد الجميع ما حدث في الدورة الماضية، عندما انهارت المنشآت الرياضية الرائعة في المدينة، لأنها لم تعد تستخدم، وكذلك تم بناء محطات المترو، وهذا الأمر يأتي على حساب المواطنين".

وتابع هارتنغ: "مجلس الشيوخ في مدينة برلين منافق، لأنه لا يدعم الرياضات الترفيهية، لأنهم ينظرون فقط إلى الاحتياجات الأساسية، لكنه رغم رفضه فكرة استضافة إحدى نسخ الأولمبياد في السنوات القادمة، لكنه مؤيد لاستضافة برلين المسابقة الدولية، إلا أنه مقتنع بفكرة أن الخاسر الوحيد سيكون المواطن الذي يعيش في المدينة، لأن كل الأموال ستذهب لإنشاء مراكز وصالات رياضية لا تُستخدم، وهو هدر كبير.

وتهدف حملة "نوليمبيا" إلى جمع 20 ألف توقيع حتى مطلع عام 2026 من أجل تنظيم الاستفتاء الذي يتطلب 174 ألف توقيع من أجل الموافقة عليه، لأن الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية يعتزم الكشف عن هوية المدينة أو المنطقة التي ستتقدم بملف استضافة الحدث، إذ يُدرس التقدم بملف لاستضافة إحدى نسخ أعوام 2036 و2040 و2044، وذلك في الربع الثالث من عام 2026.

وختمت الصحيفة الألمانية تقريرها بأن جميع استطلاعات الرأي تشير إلى أن أغلب سكان العاصمة برلين لا يرغبون في تقدم المدينة بعرض حتى تستضيف إحدى نسخ دورات الألعاب الأولمبية خلال السنوات القادمة، لكن مجلس شيوخ المدينة يريد تقديم عرضه، بعدما حصل على وعود من الحكومة المركزية بتقديم الدعم المالي.