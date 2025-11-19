البطاط: فلسطين منتخب الوطن العربي وسيحظى بدعم المشجعين في كأس العرب

حطّت بعثة منتخب فلسطين لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء رحالها في العاصمة القطرية الدوحة، استعداداً لخوض المباراة المرتقبة أمام منتخب ليبيا والمقررة يوم 25 نوفمبر/ تشرين الثاني ضمن ملحق كأس العرب، ليحظى الفدائي باستقبال رسمي من اللجنة المنظمة، حيث يبدأ تحضيراته غداً للمواجهة المنتظرة، بعدما أنهى رحلته في إسبانيا حين يواجه منتخبي إقليم الباسك وكتالونيا.

وقال مصعب البطاط، نجم منتخب فلسطين لكرة القدم، إن قيادة بلاده في البطولة، ينبع من هدف أكبر يتجاوز مجرد المشاركة في المباريات، ويتمثل بتأكيد وجود فلسطين في المحافل العالمية، وأضاف: "أعتز باللعب مع المنتخب، هو يختلف عن أيّ منتخب عربي آخر، حيث يعتبر ممثلاً للشعب الفلسطيني، كذلك يعتبر منتخب الوطن العربي بأكمله ويحظى بدعم المشجعين كافة. فخور باللعب في صفوف منتخب فلسطين في مونديال العرب الذي نرى فيه منصة ننقل من خلالها أصوات أبناء شعبنا إلى العالم، ولفت الانتباه لصمودهم وتمسكهم بحقوقهم".

وأشار البطاط الذي يلعب ظهيراً أيمن في نادي قطر، إلى أن تأهل منتخب فلسطين في البطولة سيشكل فرصة رائعة يشهد فيها الجميع تظاهرة رياضية تتجلى فيها معاني الوحدة والأخوة بين المشجعين العرب، ليتابع قائد الفريق حديثه بالقول: "أتقدم بجزيل الشكر لدولة قطر على استضافة بطولات عالمية المستوى مثل بطولة كأس العرب التي تشكل مساحة للتعبير عن مشاعر الوحدة بين المشجعين العرب، وتضامنهم مع فلسطين. في البطولة التاريخية كأس العالم قطر 2022، شاهدنا كيف كانت أعلام فلسطين حاضرة في الملاعب، على الرغم من عدم مشاركة منتخب فلسطين، وشاهدنا المشجعين يرفعون الأعلام ويهتفون لفلسطين، ما جعلني أشعر بالسعادة والفخر لرؤية علم بلادي في المدرجات في كل مباراة".

وختم قائد المنتخب الذي قدّم مستوى مميزاً في التصفيات المونديالية، وحتى في كأس آسيا الماضية: "إذا كان الوضع كذلك في كأس العالم قطر 2022، فلا شك أن الأجواء في الملاعب ستكون مدهشة إذا تأهل المنتخب الفلسطيني للمشاركة في مونديال العرب قطر 2025. سنلعب من أجل وطن يعيش في قلوب المشجعين العرب وعقولهم، وسنحظى بدعمهم طوال البطولة".