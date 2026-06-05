البريمييرليغ يُهيمن على المونديال والدوري السعودي يُزاحم الكبار

- يشارك 48 لاعباً من الدوري السعودي للمحترفين في كأس العالم 2026، مما يجعله سادس أكبر دوري يساهم بلاعبين في البطولة بعد الدوريات الأوروبية الكبرى. - يضم المنتخب السعودي 24 لاعباً من الدوري المحلي، بينما يشارك بقية اللاعبين في 18 منتخباً من قارات مختلفة، مما يعكس التنوع الكبير في الدوري السعودي. - يبرز في البطولة لاعبو الدوري السعودي مثل كريستيانو رونالدو وجواو فيلكس من البرتغال، وساديو ماني وكاليدو كوليبالي من السنغال، بالإضافة إلى نجوم من البرازيل والجزائر.

ضمت قوائم المنتخبات الـ 48 المشاركة في نهائيات المونديال 48 لاعباً من دوري المحترفين السعودي، ليصبح سادس أكبر دوري يقدم لاعبين في كأس العالم 2026 الذي تستضيفه أميركا الشمالية في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وجاء الدوري السعودي بعد الدوريات الخمس الكبرى في المونديال بحسب تقرير صحيفة ذا أثلتيك الإنكليزية، أمس الخميبس، إذ جاء الإنكليزي أولاً بـ 154 لاعباً، ومن ثم الألماني بـ 94، والفرنسي 78، والإسباني بـ 74 ومن بعدهم الإيطالي بـ 66 لاعباً، وضم المنتخب السعودي 24 لاعباً من الدوري المحلي، مع حارس نادي العلا (من دوري الدرجة الأولى السعودي) محمد العويس، إضافة إلى سعود عبد الحميد، نجم نادي لانس الفرنسي.

وحضر بقية اللاعبين الـ 24 الآخرين ضمن 18 منتخباً من أوروبا، وأفريقيا، وأميركا الجنوبية والشمالية، وآسيا، ما يعكس التنوع الكبير للاعبين الأجانب في الدوري. ويحضر العدد الأكبر من لاعبي الدوري السعودي خارج المنتخب السعودي، ضمن منتخبي البرتغال والسنغال. ويضم المنتخب البرتغالي قائد فريق النصر، كريستيانو رونالدو، مع زميله في الفريق جواو فيلكس، ومنافسهما في الدوري روبن نيفيز، لاعب الهلال.

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ويضم منتخب السنغال، قائد المنتخب كاليدو كوليبالي، مدافع الهلال، مع جناح النصر، ساديو ماني، إلى جانب حارس الأهلي، إدوارد ميندي، ويطلق المنتخب البرازيلي حملته لكأس العالم بوجود لاعبين من الدوري السعودي للمحترفين، للمرة الأولى، هما لاعبا الأهلي والاتحاد، روجر إيبانيز وفابينيو، في وقت ضم المنتخب الجزائري نجمي الأهلي والاتحاد أيضاً، الجناح رياض محرز، ولاعب الوسط الهجومي حسام عوار.