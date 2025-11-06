البريمييرليغ يُهيمن على الليغا في دوري أبطال أوروبا

فرضت أندية البريمييرليغ الممتاز هيمنتها الواضحة على نظيراتها الإسبانية خلال منافسات مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم الكروي الحالي، إذ حققت فرق البريمييرليغ سلسلة من الانتصارات الكبيرة على ممثلي الليغا بعد مرور أربع جولات فقط، فنجحت أندية إنكلترا في الفوز سبع مرات مقابل انتصار وحيد للأندية الإسبانية، في حصيلة تعكس بوضوح الفارق الفني والبدني بين البطولتين، وأظهرت مدى التفوق التكتيكي والبدني هذا الموسم على الساحة الأوروبية.

وكان نادي برشلونة الاستثناء الوحيد بالنسبة لأندية الليغا، بعدما تمكن من الفوز على مضيفه نيوكاسل يونايتد (2-1)، في اللقاء الذي أقيم على ملعب سانت جيمس بارك ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بينما اكتسحت أندية البريمييرليغ منافساتها الإسبانية في بقية المواجهات، وكانت البداية بانتصار أرسنال على مضيفه أتلتيك بلباو بثنائية نظيفة في الجولة نفسها على ملعب سان ماميس، كما فاز نادي توتنهام هوتسبيرز على ضيفه فياريال بنتيجة هدف دون رد في لندن، وسار ليفربول على النهج ذاته بتغلبه على أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف لهدفين، في مباراة مثيرة احتضنها ملعب أنفيلد.

وتواصلت الهيمنة الإنكليزية في دوري أبطال أوروبا من خلال الانتصار الكبير الذي حققه أرسنال مرة أخرى على ضيفه أتلتيكو مدريد برباعية نظيفة، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الإمارات ضمن منافسات الأسبوع الثالث من المسابقة، كما أطاح مانشستر سيتي بقيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا بمضيفه فياريال بنتيجة (2-0) في الجولة نفسها، مؤكداً قوة الأندية الإنكليزية الهجومية وصلابتها الدفاعية أمام فرق الليغا التي بدت عاجزة حتى الآن.

أما في الجولة الرابعة، فأكدت أندية البريمييرليغ تفوقها الكامل من خلال تحقيق انتصارين جديدين، إذ فاز ليفربول على ضيفه ريال مدريد بنتيجة هدف دون رد سجله لاعب خط الوسط الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، في لقاء احتضنه ملعب أنفيلد، بينما حقق نادي نيوكاسل يونايتد فوزاً مهماً على أتلتيك بلباو بنتيجة (2-0)، لترفع أندية البريمييرليغ بذلك عدد انتصاراتها إلى سبعة مقابل فوز وحيد لممثل الليغا برشلونة.

وسجلت أندية الدوري الإنكليزي الممتاز 16 هدفاً في المواجهات الثمانية، مقابل أربعة أهداف فقط لأندية الدوري الإسباني، لتبرهن على فعالية هجومية ساحقة، وسيتواصل الصراع بين أندية البريمييرليغ والليغا في الجولات القادمة، وتحديداً عندما يستقبل فريق تشلسي ضيفه برشلونة في الجولة الخامسة على ملعب ستامفورد بريدج، فيما سيستضيف ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي في قمة الجولة السادسة على ملعب سانتياغو بيرنابيو، في مواجهتين قد تحملان فصولاً جديدة من معركة التفوق الأوروبي بين البطولتين.