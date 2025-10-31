البريمييرليغ يكسر تقليد "بوكسينغ داي" بحدث نادر في إنكلترا

- أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن تقليص مباريات "بوكسينغ داي" إلى مباراة واحدة فقط بين مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد في 26 ديسمبر، بسبب ازدحام الجدول نتيجة توسع البطولات الأوروبية للأندية. - ستُستكمل الجولة بتسع مباريات أخرى في 27 و28 ديسمبر، مع تأكيد الرابطة على زيادة عدد المباريات في "بوكسينغ داي" العام المقبل، رغم التحديات الحالية في جدولة المباريات. - تم وضع ترتيبات خاصة لضمان فترات راحة أطول للاعبين بين الجولات 18 و19 و20، لتجنب خوض أي فريق مباراتين في أقل من 60 ساعة.

أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز جدول مبارياته، خلال فترة أعياد الميلاد، والتي ستشهد تقليص عدد المواجهات في يوم "بوكسينغ داي" التقليدي إلى مباراة واحدة فقط، وذلك بسبب ازدحام "الروزنامة" الناتج عن "توسّع البطولات الأوروبية للأندية".

وبحسب تقرير صحيفة إندبندنت البريطانية، اليوم الجمعة، فستقام المباراة الوحيدة يوم الجمعة 26 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، حين يستضيف مانشستر يونايتد نظيره نيوكاسل يونايتد على ملعب أولد ترافورد، فيما تُستكمل الجولة بإقامة تسع مباريات أخرى، على مدار يومَي 27 و28 من الشهر نفسه.

وكانت نسخة الموسم الماضي قد شهدت إقامة ثماني مباريات في "بوكسينغ داي"، بينما كانت آخر مرة تُلعب فيها جولة كاملة من عشر مباريات في هذا اليوم عام 2014. وأكدت رابطة "البريمييرليغ" أن عدد المباريات في "بوكسينغ داي" سيزداد العام المقبل، وأوضحت الرابطة أن جدول الموسم الحالي مضغوط، بسبب الالتزامات مع شركاء البث، إلى جانب الاتفاق مع الاتحاد الإنكليزي، حول تخصيص بعض عطلات نهاية الأسبوع حصرياً، لمباريات كأس الاتحاد الإنكليزي.

وأضاف البيان: "تدرك رابطة الدوري الظروف التي أدت إلى تقليص عدد مباريات بوكسينغ داي هذا الموسم، وهو تقليد مهم في كرة القدم الإنكليزية. إنّ توسّع البطولات الأوروبية للأندية فرض تحديات جديدة في جدولة المباريات، ما أجبرنا على إعادة هيكلة التقويم المحلي. ورغم أن الموسم الحالي يمتد على 33 عطلة نهاية أسبوع فقط، فإنّنا نؤكد أنه في الموسم المقبل ستُقام المزيد من المباريات في يوم بوكسينغ داي"، كما أشارت الرابطة إلى أنه جرى وضع ترتيبات خاصة لمنح اللاعبين فترات راحة أطول بين الجولات 18 و19 و20، لضمان ألّا يخوض أي فريق مباراتَين في أقل من 60 ساعة.