- الدوري الإنجليزي الممتاز ورابطة دوري كرة القدم الإنكليزية يقرران السماح بإيقاف المباريات خلال شهر رمضان 2025-2026، لدعم اللاعبين المسلمين في الإفطار بعد صيام طويل، مما يعكس التزامهم بالتنوع الديني. - هذا التقليد بدأ في 2021 خلال مباراة ليستر سيتي وكريستال بالاس، وأصبح اعتيادياً، حيث يشارك العديد من اللاعبين المسلمين مثل محمد صلاح وويليام ساليبا وحنبعل المجبري. - تصريحات عبد الله دوكوري وساديو ماني تؤكد دعم الأندية للاعبين المسلمين، من خلال توفير الطعام الحلال وتعديل جداول التدريب.

قرر الدوري الإنكليزي الممتاز (البريمييرليغ) ورابطة دوري كرة القدم الإنكليزية (الدرجتان الأولى والثانية على التوالي)، السماح مجدداً في الموسم الحالي 2025-2026 بإيقاف المباريات لفترة قصيرة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك من أجل مساعدة اللاعبين المسلمين في الأندية هناك للإفطار بعد يوم صيامٍ طويل، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي" اليوم الاثنين.

وبات هذا التقليد سائداً خلال السنوات الماضية في إنكلترا، إذ يتفق قادة الفرق والحكم مسبقاً على لحظة توقف اللعب خلال ركلة مرمى أو خطأ ما في أرضية الملعب أو حتى رمية تماس، بحسب "بي بي سي"، وذلك ليحصل اللاعبون المسلمون على فرصة لشرب السوائل وتناول ثمرة التمر أو حتى مكمّلات الطاقة التي تساعدهم في متابعة المواجهة.

ودخل هذا الإجراء حيّز التنفيذ في عام 2021، عندما سُمح للمرة الأولى بوقفة من هذا النوع خلال مباراة ليستر سيتي ونظيره كريستال بالاس، ومنذ ذلك الحين بات هذا الأمر اعتيادياً خلال شهر رمضان المبارك، خاصة أنّ العديد من اللاعبين المسلمين ينشطون في المسابقة هناك، وأبرزهم لاعب ليفربول المصري محمد صلاح، ومدافع أرسنال ويليام ساليبا، ومتوسط ميدان بيرنلي، التونسي حنبعل المجبري، والجزائري ريان آيت نوري وزميله المصري عمر مرموش في مانشستر سيتي والعديد من اللاعبين الآخرين مثل أمادو ديالو من مانشستر يونايتد، والقائمة تطول.

وتحاول كرة القدم الإنكليزية من خلال هذه المبادرة الالتزام بالتنوع الديني، في الوقت الذي استذكرت فيه هيئة الإذاعة البريطانية تصريحات عبد الله دوكوري، لاعب إيفرتون السابق، في عام 2023، حين قال: "في الدوري الإنكليزي الممتاز أنت حرٌّ في فعل ما يناسبك. لن يفعلوا أبداً أي شيء ضد عقيدتك، وهذا أمر رائع"، مضيفاً: "أصوم كل يوم، ولا أفوّت يوماً واحداً. لقد أصبح الأمر طبيعياً وسهلاً جداً بالنسبة لي. التدريبات لا تزال كما هي خلال شهر رمضان، ولكن عندما نسافر للمباريات خارج أرضنا، قد نحتاج إلى تناول الطعام في وقت متأخر عن الآخرين، لذا يُعدّ لنا الطاهي الطعام، ويتأكد من أنّ كلّ شيء على ما يرام كما في المنزل. نحصل على طعامٍ حلال، لذا لا توجد أي مشكلة".

وقبل ذلك بعام، كشف ساديو ماني، لاعب ليفربول السابق، أن النادي قام بتعديل جداول تدريبه لدعم لاعبيه المسلمين خلال شهر رمضان.