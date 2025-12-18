البريمييرليغ يخسر 34 نجماً بسبب كأس أمم أفريقيا 2025

18 ديسمبر 2025
عدد من اللاعبين سيتركون أنديتهم للمشاركة في كأس أمم أفريقيا 2025 (Getty)
ستخسر منافسات "البريمييرليغ" عدداً من اللاعبين النجوم، عندما تنطلق بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، إذ سيُشاركون مع منتخبات بلادهم في هذه المنافسة القارية، التي ستُقام في المغرب بين 21 ديسمبر/كانون الأول الحالي و18 يناير/كانون الثاني 2026.
 
وسيغيب عن منافسات البريمييرليغ 34 لاعباً من عدة أندية خلال فترة بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، ويتصدر نادي سندرلاند قائمة الأندية الأكثر تضرراً بسبب خسارته ستة لاعبين أساسيين في تشكيلته هم: المغربي شمس الدين الطالبي، والسنغالي حبيب ديارا، والموزمبيقي رينيلدو، وبرتراند تراوري من بوركينافاسو، والكونغوليان أرثور ماسواكو ونوا صاديقي.

أما نادي مانشستر يونايتد فسيخسر ثلاثة لاعبين هم الكاميروني براين مبومو، وأماد ديلو من كوت ديفوار، والمغربي نصير مزراوي، بينما سيخسر نادي فولهام عدد اللاعبين نفسه وجميعهم من نيجريا وهم: أليكس أيووبي، وكالفن باسيي، وصامويل شوكوويزي، في حين سيغيب عن نادي بيرنلي ثلاثة لاعبين أيضاً، وهم أكسيل توانزيبي من الكونغو، ولايل فوستير من جنوب أفريقيا، وحنبعل المجبري من تونس.
 
في المقابل سيفقد نادي نوتنغهام فوريست لاعبين من كوت ديفوار، هما إبراهيم سانغاري وويلي بولي، وأيضاً نادي إيفرتون الذي سيغيب عنه لاعبان من السنغال، هما إيليمان ندياي وإدريسا غيي، في وقت سيخسر نادي برينتفورد كلاً من دانغو أواتارا من بوركينا فاسو وفرانك أونييكا من نيجيريا، أما نادي مانشستر سيتي فسيخسر لاعبين مهمين هما المصري عمر مرموش والجزائري ريان آيت نوري.

الركراكي مدرب منتخب المغرب خلال قرعة مونديال 2026، 5 ديسمبر 2025 (Getty)
كرة عربية
التحديثات الحية

منتخب المغرب يبدأ التحضير لكأس أمم أفريقيا وهذا هو البرنامج

وسيخسر نادي توتنهام لاعباً من السنغال وهو بابا مطر سار، ولاعباً من مالي هو إيف بيسوما، في وقت سيخسر نادي ويستهام يونايتد اللاعبين آرون وان بيساكا من الكونغو، والحاج مالك ديوف من السنغال، وسيفتقد نادي وولفرهامبتون كلاً من تاواندا شيريوا من زيمبابوي وإيمانويل أغابادو من كوت ديفوار، بينما سيخسر نادي ليفربول النجم المصري محمد صلاح، وبرايتون لاعب الكاميرون كارلوس باليبا، وكريستال بالاس النجم السنغالي إسماعيلا سار.
 
يُذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يسمح للأندية التي تملك لاعبين مشاركين في بطولة كأس أمم أفريقيا بتسريحهم والسماح لهم بالمشاركة مع منتخبات بلادهم، بالرغم من أن فترة إقامة بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، ستكون خارج النوافذ الدولية الخاصة بفيفا، إذ إن النافذة الدولية المقبلة ستُلعب في شهر مارس/آذار المقبل عام 2026، والتي ستشهد خوض مباريات الملحق المؤهل إلى بطولة كأس العالم 2026.

دلالات
المساهمون
