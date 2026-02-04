أُقفل سوق الانتقالات الشتوي في الدوريات الأوروبية الكبرى، حيث تصدّر "البريمييرليغ" قائمة الأكثر إنفاقاً بعدما بلغت القيمة الإجمالية 450 مليون يورو (390 مليون جنيه إسترليني)، وهو رقمٌ يؤكد هيمنة إنكلترا المالية على عالم كرة القدم، رغم الهدوء النسبي للسوق مقارنة بفتراتٍ ومواسم سابقة.

وخلف البريمييرليغ جاء الدوري الإيطالي بعدما أنفقت أنديتها حوالي 240 مليون يورو، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية "إفي"، بينما جاء رقم الدوري الإسباني متواضعاً للغاية برصيد 75 مليون يورو فقط، مع العلم أنّ أبرز الأندية التي صنعت الفارق في إنكلترا هما مانشستر سيتي وكريستال بالاس.

وكان مانشستر سيتي أكثر الأندية نشاطاً، حيث استثمر في ضمّ أنطوان سيمينيو مقابل 72 مليون يورو من بورنموث، والمدافع مارك غيهي مقابل 23 مليوناً من بالاس، لتعويض غيابات الدفاع وتدعيم الهجوم في ظل المنافسة على أكثر من جبهة. أمّا كريستال بالاس نفسه، فقد أنفق 90 مليون يورو لضمّ النرويجي يورغن ستراند لارسن (25 عاماً) من وولفرهامبتون، وبرينان جونسون من توتنهام، رغم فشل صفقة بيع مهاجمه ماتيتا إلى ميلان لأسباب طبية، بعدما كان متوقعاً أن تُلامس الـ30 مليون يورو.

وفي اليوم الأخير، تحرّكت عدد من الأندية في إنكلترا لتدعيم صفوفها، بعدما ضمّ ويستهام أكثر من لاعب، أبرزهم الأرجنتيني تاتي كاستيانوس، وذلك بهدف البقاء ضمن الدوري الممتاز، خاصةً أنه استغل بيع نجمه البرازيلي لوكاس باكيتا إلى فلامنغو مقابل 40 مليون يورو. وفي المقابل، لم تُبرم أندية كبرى مثل أرسنال ومانشستر يونايتد أي صفقة، بينما تعاقد ليفربول مع المدافع الفرنسي جيريمي جاكيه مقابل 70 مليون يورو، على أن يلتحق بصفوف الفريق مع بداية الموسم المقبل، حيث سيواصل الدفاع عن ألوان قميص نادي رين.