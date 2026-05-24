البريمييرليغ في يوم الختام... توتنهام للبقاء ومعركة أوروبا الشرسة

تُختتم منافسات البريمييرليغ اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القدس المحتلة، حيث ستشهد المباريات الأخيرة معركة شرسة من أجل حجز بعض المقاعد المؤهلة إلى البطولات الأوروبية، فيما ستكون الأنظار موجهة بقوة نحو توتنهام وويستهام من أجل معرفة من سيبقى في الدوري الممتاز ومن سيهبط.

وكان نادي أرسنال قد حسم لقب البريمييرليغ هذا الموسم بعد غياب دام 22 سنة، في وقت تأكد فيه هبوط كل من وولفرهامبتون وبيرنلي إلى الدرجة الإنكليزية الأولى "تشامبيونشيب"، بينما ستكون تسعة أندية أمام 90 دقيقة حاسمة لمعرفة مصيرها من المشاركة في البطولات الأوروبية في الموسم المقبل، خصوصاً بعد ضمان عدة أندية كبيرة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا رسمياً.

وضمنت أندية أرسنال ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وأستون فيلا أصحاب المراكز من الأول إلى الرابع التأهل رسمياً إلى دوري أبطال أوروبا في موسم 2026-2027، وستكون المنافسة على المقعد الخامس المؤهل بين ليفربول صاحب المركز الخامس حالياً برصيد 59 نقطة ونادي بورنموث صاحب المركز السادس برصيد 56 نقطة، مع العلم أن بورنموث ممكن أن يحصل على مقعد الأبطال من خلال تتويج كريستال بالاس بلقب دوري المؤتمر الأوروبي يوم الأربعاء المقبل (يمنح يويفا مقعداً سادساً إضافياً لإنكلترا في الأبطال).

كذلك تتنافس أندية برايتون وتشيلسي وبرينتفورد وسندرلاند، أصحاب المراكز من السابع إلى العاشر، على مقعد في بطولة الدوري الأوروبي، بعدما حُجز المقعد الأول لليفربول أو بورنموث، فيما تملك أندية نيوكاسل يونايتد وإيفرتون وفولهام، أصحاب المراكز من الـ11 إلى الـ13، بصيصاً من الأمل لاقتناص مقعد في منافسات بطولة دوري المؤتمر، في ظل ابتعادها بفارق ثلاث نقاط فقط عن المركز الثامن المؤهل إلى البطولة الأوروبية.

في المقابل، ستشهد الجولة الأخيرة من بطولة البريمييرليغ معركة شرسة على آخر مقاعد البقاء في الدرجة الممتازة بين توتنهام (صاحب المركز الـ17 برصيد 38 نقطة وويستهام يونايتد الـ18 صاحب الـ36 نقطة)، وسيواجه توتنهام على أرضه فريق إيفرتون، في وقت يواجه فيه فريق ويستهام يونايتد على أرضه أيضاً منافسه فريق ليدز يونايتد، وفي حال فوز الفريقين يهبط ويستهام إلى الدرجة الأولى، في حين أن تعثر أي من الفريقين سيمنح الآخر بطاقة البقاء ضمن الأندية الممتازة.