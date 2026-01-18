البريمييرليغ على وقع العنف... إصابة مرعبة لديفيز وجدل حول لقطة دالوت

- شهدت الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي إصابة خطيرة لمدافع توتنهام، بن ديفيز، خلال مواجهة ويستهام، مما أثار قلق الجماهير حول مستقبله مع الفريق ومنتخب ويلز، خاصة مع انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي. - في ديربي مانشستر، أثار تدخل عنيف من ديوغو دالوت على جيريمي دوكو جدلاً واسعاً، حيث اكتفى الحكم ببطاقة صفراء رغم خطورة التدخل، مما أثار انتقادات واسعة. - رغم الجدل التحكيمي، فاز مانشستر يونايتد على مانشستر سيتي 2-0، بفضل هدفي برايان مبويمو وباتريك دورغو، ليحصد النقاط الثلاث.

شهدت مواجهات الأسبوع الـ22 من الدوري الإنكليزي الممتاز "البريمييرليغ"، التي أقيمت اليوم السبت، أحداثاً صادمة، بعدما خيّم العنف على مباراتَين بارزتَين بإصابة مروّعة لمدافع توتنهام، بن ديفيز خلال مواجهة ويستهام، ولقطة مثيرة للجدل في ديربي مانشستر، عقب تدخل عنيف من ديوغو دالوت على جيريمي دوكو.

وتعرّض بن ديفيز (32 عاماً)، لإصابة خطيرة خلال مواجهة فريقه أمام ويستهام، أجبرته على مغادرة أرض الملعب على نقالة بعد تلقيه الأوكسجين، في حادثة أثارت قلق الجماهير وأعادت المخاوف حول مستقبله. وبحسب صحيفة ذا صن البريطانية، فقد جاءت الإصابة بعد مرور ربع ساعة من اللقاء، عندما انزلق ديفيز في تدخل على غارود بوين، قائد ويستهام، الذي خرج من الالتحام دون أذى. في المقابل، سقط المدافع الويلزي أرضاً متألماً وبدا غير قادر على النهوض، ما استدعى تدخّل الطاقم الطبي فوراً.

وقام الأطباء بتزويد ديفيز بالأوكسجين، قبل تثبيت ساقه المصابة بجبيرة خاصة، ثم نقله خارج الملعب على نقالة، في مشهد أثار قلق زملائه والجماهير. وزادت الأمور سوءاً بعدما أشهر الحكم غاريد جيليت البطاقة الصفراء في وجه ديفيز بسبب التدخل، وذلك أثناء خروجه مصاباً. واستبدل ديفيز في الدقيقة الـ19 باللاعب جيد سبينس، ليتولى مركز الظهير الأيسر. وتزداد المخاوف حول مستقبل ديفيز، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وقد تعني فترة غياب طويلة نهاية مشواره مع توتنهام، كما ألقت الإصابة بظلالها على فرص مشاركته مع منتخب ويلز في سباق التأهل إلى كأس العالم 2026، واحتمالية ظهوره في البطولة الصيف المقبل.

Ben Davies was stretchered off the pitch after suffering a leg injury 🤕 pic.twitter.com/2xywM1k38v — Match of the Day (@BBCMOTD) January 17, 2026

وفي قمة جولة البريمييرليغ بين مانشستر يونايتد وجاره مانشستر سيتي، تدخل لاعب "الشياطين الحمر" ديوغو دالوت، بعنف على جيريمي دوكو، لاعب السيتي، في لقطة أثارت جدلاً واسعاً. وجاءت الواقعة في الدقيقة الـ11 من عمر اللقاء، عندما تدخل دالوت بقوة مفرطة بضربة في الركبة، ضد جناح مانشستر سيتي، إذ ظهرت مسامير الحذاء بوضوح على ركبة اللاعب، الذي سقط متألماً على أرض الملعب. ورغم خطورة التدخل، اكتفى الحكم أنتوني تايلور، الذي يعتبر أحد أبرز حكام البريمييرليغ باحتساب خطأ، ومنح دالوت بطاقة صفراء فقط، وهو القرار الذي وافق عليه حكم تقنية الفيديو، كريغ باوسون، ما فجّر موجة من الانتقادات. ورغم الجدل التحكيمي، نجح مانشستر يونايتد في حسم الديربي لصالحه بنتيجة 2-0، بفضل هدفي برايان مبويمو وباتريك دورغو، ليخرج بالنقاط الثلاث من مواجهة لا تخلو من علامات الاستفهام التحكيمية.