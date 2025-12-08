تُوج الدولي المغربي كريم البركاوي (29 عاماً) بجائزة "رجل المباراة" خلال المواجهة التي جمعت منتخب بلاده الرديف بنظيره السعودي، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العرب المقامة حالياً في قطر، وأعرب عن سعادته بقيادة "أسود الأطلس" إلى الدور ربع النهائي. وجاء تتويج البركاوي مستحقاً بعد الأداء المميز الذي قدمه اللاعب، وتوّجه بتسجيله الهدف الوحيد في اللقاء عند الدقيقة الـ11 مانحاً منتخب بلاده فوزاً ثميناً وحاسماً. وبفضل هذا الانتصار، نجح المنتخب المغربي في حسم بطاقة العبور إلى ربع نهائي كأس العرب، بعدما أنهى دور المجموعات في صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط، بينما احتل المنتخب السعودي المركز الثاني بست نقاط.

وفي تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، عبّر كريم البركاوي عن سعادته الكبيرة بهذا الانتصار وأداء المنتخب قائلاً: "قدمنا مباراة كبيرة أمام جماهيرنا التي حضرت بكثافة، وهذا الأمر لم يعد غريباً على الجمهور المغربي الذي خلّد ذكريات كبيرة هنا في قطر بمونديال 2022". وأضاف البركاوي مؤكداً أهمية الفوز: "كنا بحاجة ماسة لتحقيق الانتصار، وكنا على وعي كبير بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا، والحمد لله نجحنا في المهمة أمام منتخب السعودية الذي يعتبر من أبرز المرشحين للفوز باللقب".

كما أوضح اللاعب المغربي أن التسجيل المبكر كان مفتاح الفوز: "سجلنا مبكراً، وعرفنا كيف نحافظ على النتيجة دقائق طويلة، وهذا أمر مهم بالنسبة لنا". وعن تتويجه بجائزة رجل المباراة، شدد البركاوي على أنها ليست إنجازاً فردياً قائلاً: "هذه الجائزة ليست لي فقط، بل هي لجميع اللاعبين. بفضل مجهوداتهم نلت الجائزة، لذلك أهديها لهم". وبهذا الأداء المميز، يواصل كريم البركاوي ترسيخ مكانته أحدَ أبرز عناصر المنتخب المغربي الرديف، فيما يبرهن الفريق ككل على جاهزيته لمواصلة التألق في الأدوار الإقصائية لكأس العرب.