- أكد كريم البركاوي، نجم الظفرة الإماراتي، على صعوبة الفوز الذي حققه المنتخب المغربي الرديف أمام جزر القمر في كأس العرب، مشيداً بقوة المنافسة وارتفاع مستوى المنتخبات المشاركة. - حصل البركاوي على جائزة "رجل المباراة" بعد تسجيله الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع، مشيراً إلى أن الروح الجماعية كانت مفتاح النجاح، وأن الأداء تصاعد تدريجياً لتحقيق الانتصار. - شدد البركاوي على أهمية التركيز وعدم المبالغة في الاحتفال، معتبراً أن البطولة لا تزال طويلة وتحتاج إلى نفس طويل، حيث يطمح المنتخب المغربي لمواصلة البداية القوية.

أكّد الدولي المغربي كريم البركاوي (29 عاماً)، نجم الظفرة الإماراتي، أنّ الفوز الذي حققه المنتخب المغربي الرديف أمام جزر القمر في افتتاح مبارياته بكأس العرب، اليوم الثلاثاء، لم يكن مهمة سهلة، مشدداً على قوة المنافسة في البطولة وارتفاع مستوى جميع المنتخبات المشاركة.

ونال البركاوي جائزة "رجل المباراة"، بعد أدائه الكبير، إذ سجل الهدف الثالث للمنتخب المغربي في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (45+5)، مساهماً بقوة في الفوز بنتيجة (3-1)، وقدم مستوى كبيراً في باقي دقائق المواجهة، إذ تسبّب لدفاع جزر القمر في متاعب كبيرة. وقال البركاوي في تصريح لـ"العربي الجديد" عقب المواجهة: "كأس العرب بطولة قوية، جميع المنتخبات قادرة على تحقيق الانتصار. شاهدنا ذلك في مباريات أمس، وكنّا نعلم أن مواجهة جزر القمر لن تكون سهلة"، وأضاف: "سعيد بحصولي على جائزة رجل المباراة، والفضل في ذلك يعود لجميع اللاعبين والمدرب والجماهير الغفيرة التي ساندتنا".

وشدّد البركاوي على أنّ الروح الجماعية كانت مفتاح النجاح في المباراة الأولى، معتبراً أن الأداء تصاعد تدريجياً وأن المهم تحقق دون عناء مبالغ فيه، وواصل: "الأهم أننا حققناً انتصاراً كبيراً في أول مباراة، وهذا أمر رائع. سنبدأ التفكير في المباراة القادمة، وإن شاء الله خطوة بخطوة نصل لأبعد نقطة في البطولة".

وختم البركاوي حديثه قائلاً: "واجهنا بعض الصعوبات قبل المباراة، وصلنا متأخرين للملعب، لكن اللاعبين والطاقم الفني حافظوا على التركيز لتحقيق الفوز، الأهداف المبكّرة ساعدتنا كثيراً على الانتصار". هذه التصريحات تعكس حالة التركيز داخل المجموعة المغربية، إذ يحرص اللاعبون على عدم المبالغة في الاحتفال بالفوز الأول، مع اعتبار أنّ البطولة لا تزال طويلة وتحتاج إلى نفس طويل. بهذا الانتصار، اعتلى المنتخب المغربي صدارة المجموعة برصيد ثلاث نقاط، قبل مباراة عُمان والسعودية التي تُجرى مساء اليوم، ويأمل "أسود الأطلس" في مواصلة البداية القوية للحفاظ على الصدارة وبلوغ الأدوار المتقدمة.