البرتغال وكولومبيا الأعلى طلباً في كأس العالم 2026

أعلنت اللجنة المنظمة المحلية لبطولة كأس العالم 2026، أن مباراة البرتغال وكولومبيا، المقرر إقامتها في مدينة ميامي الأميركية، بتاريخ 27 يونيو/حزيران المقبل على ملعب هارد روك، باتت الأكثر طلباً جماهيرياً في النسخة المقبلة، متفوقة على العديد من المواجهات الكبرى الأخيرة.

وقال الرئيس المشارك للجنة المنظمة المحلية لفيفا في ميامي، رودني باريتو، في بيان رسمي، اليوم السبت: "إنّ استضافة ميامي للمباراة الأكثر طلباً في كأس العالم بأكملها تُجسّد الطاقة والتنوع والجاذبية العالمية الفريدة لمدينتنا"، في الوقت الذي أكدت خلاله المنظمة الرياضية أنه بمرحلة السحب العشوائي لبيع التذاكر، والتي شهدت أكثر من 500 مليون طلب من جميع أنحاء العالم، حظيت هذه المباراة بطلبات تذاكر أكثر من أي مواجهة أخرى في البطولة.

وذكرت اللجنة في بيانها أن ميامي بصفتها إحدى المدن المستضيفة الـ16 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا: "ستلعب دوراً محورياً في تنظيم أكبر بطولة في تاريخ فيفا"، وميامي تقع في جنوب شرق ولاية فلوريدا، ويُطلق عليها لقب "مدينة السحر"، وهي المعروفة بأجوائها اللاتينية، خاصةً أن أكثر من 70% وفقاً لإحصاء عام 2015 يتحدثون اللغة الإسبانية، وهي المفضلة لديهم على الإنكليزية.

ويُعتبر استاد هارد روك واحداً من الملاعب الأهم في بطولة كأس العالم 2026، فهو صرحٌ رياضي مُتعدد الاستخدامات، والمعقل الرئيسي لنادي "ميامي دولفينز" في دوري كرة القدم الأميركية "NFL"، ويتسع لحوالي 65 ألف متفرج، مع العلم أنّه احتضن تاريخياً ست بطولات "سوبر بول". ويلعب منتخب البرتغال تحت قيادة النجم كريستيانو رونالدو، في المجموعة الحادية عشرة خلال بطولة كأس العالم 2026، إلى جانب كولومبيا، وكذلك أوزبكستان التي تأهلت لأول مرة لهذه المسابقة، وكذلك الفائز من مواجهة الملحق التي ستتحدد لاحقاً بين الكونغو الديمقراطية، وكاليدونيا الجديدة، وجامايكا.