البرتغال تواجه تحدياً مهماً قبل مونديال 2026 بغياب رونالدو

- غياب كريستيانو رونالدو عن قائمة البرتغال لمباراتين وديتين ضد المكسيك والولايات المتحدة بسبب مشكلات بدنية، مع استدعاء ريكاردو هورتا وغونزالو غيديش كأبرز المفاجآت. - استبعاد جواو بالينيا من القائمة نتيجة أداء توتنهام السلبي وإصابته بارتجاج، مع تولي روبن نيفيز وجواو نيفيز وفيتينيا مسؤولية خط الوسط. - المباريات الودية تمثل اختبارًا مهمًا للبرتغال لضبط التفاصيل الفنية والبدنية استعدادًا لكأس العالم، مع مواجهة منتخبات قوية بدنيًا كالمكسيك والولايات المتحدة.

أعلن منتخب البرتغال قائمته التي تضم 27 لاعباً لخوض مباراتين وديتين أمام منتخبي المكسيك والولايات المتحدة الأميركية، والتي شهدت غياباً لافتاً للنجم كريستيانو رونالدو (41 عاماً)، فيما تمثلت أبرز المفاجآت في استدعاء ريكاردو هورتا وغونزالو غيديش.

وبحسب تقرير صحيفة آس الإسبانية اليوم الجمعة، فقد جاء غياب رونالدو نتيجة معاناته من مشكلات بدنية أبعدته مؤخراً عن المشاركة مع فريقه النصر السعودي، ليُستبعَد من القائمة التي عكست اعتماد المدرب روبرتو مارتينيز بشكل واضح على الخيارات الهجومية في خطوة لافتة قبل المرحلة المقبلة. كما عرفت القائمة غياب لاعب الوسط جواو بالينيا، أحد الأسماء الثابتة في تشكيلة البرتغال خلال السنوات الماضية. ويُرجّح أن تكون النتائج السلبية لفريقه توتنهام هوتسبير، إضافة إلى الارتجاج الذي تعرّض له عقب التحام قوي مع المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو، من أبرز الأسباب التي أدت إلى استبعاده. ومن المنتظر أن تقع مسؤولية قيادة خط الوسط على عاتق روبن نيفيز وجواو نيفيز إلى جانب فيتينيا، في ظل غياب بالينيا، حيث سيشكل الثلاثي محور التوازن الفني والتكتيكي للمنتخب.

ويخوض المنتخب البرتغالي هاتين المباراتين باعتبارهما اختبارين مهمين من أجل ضبط التفاصيل الفنية والبدنية، ضمن تحضيراته للمنافسات الكبرى، في ظل طموحه إلى المنافسة على لقب كأس العالم. وسيواجه منتخبين يتميزان بالقوة البدنية والنسق العالي، ما يجعلهما محطة إعداد مثالية قبل المباريات المرتقبة أمام أوزبكستان وكولومبيا مع المتأهل من الملحق العالمي الثاني (سيجمع منتخبات جامايكا وكاليدونيا الجديدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية) ضمن منافسات المجموعة 11. كما تمثل هذه الجولة فرصة مهمة للتأقلم مع متطلبات السفر والمسافات الطويلة والجوانب اللوجستية، التي سيكون لها تأثير كبير خلال نهائيات كأس العالم 2026. وسيخوض المنتخب البرتغالي مباراته الأولى أمام المكسيك على ملعب أزتيكا في العاصمة مكسيكو سيتي، قبل أن ينتقل بعد ثلاثة أيام فقط إلى مدينة أتلانتا لخوض المباراة الودية الثانية.