البرتغال تهزم النمسا وتتوج بلقب مونديال الناشئين وإيطاليا ثالثاً

- توج منتخب البرتغال بلقب مونديال الناشئين 2025 في الدوحة بعد فوزه على النمسا بهدف أنيسيو كابرال، الذي أكد الحكم صحته بعد مراجعة الفيديو، ليحقق البرتغال أول لقب في تاريخه بالبطولة. - سيطر البرتغال على الشوط الأول بفضل التمركز الدفاعي والهجمات المرتدة، بينما فشل النمسا في اختراق الدفاع البرتغالي، رغم محاولاتهم بالتسديد من خارج المنطقة. - حصد المنتخب الإيطالي الميدالية البرونزية بفوزه على البرازيل بركلات الترجيح (4-2)، بعد تعادل سلبي وطرد لاعب برازيلي في الشوط الأول.

تمكن منتخب البرتغال من تحقيق لقب مونديال الناشئين 2025، الذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة، بعدما انتصر على منافسه منتخب النمسا بهدف مقابل لا شيء في المواجهة النهائية التي أقيمت بينهما على استاد خليفة الدولي اليوم الخميس.

وبدأت المواجهة النهائية بشكل مُبكر، بعدما سجل دوارتي كونيا هدفاً لمنتخب البرتغال في الدقيقة الـ13، لكن الحكم الرئيسي قام بإلغاء الهدف بعدما تعرض مدافع النمسا للدفع من قبل خصمه، لكن لاعبي البرتغال رفضوا الاستسلام نهائياً، لأنهم واصلوا ضغطهم الكبير عقب تمكن النجم أنيسيو كابرال من إحراز الهدف في الدقيقة الـ32 رغم اعتراض لاعبي النمسا، ليعود الحكم إلى الشاشة، ويشاهد اللقطة، ويؤكد صحة الهدف، وعدم وجود حالة تسلل.

وسيطر منتخب البرتغال بلغة الأرقام على مجريات الشوط الأول، بعدما أطلق مواهبه سبعة تسديدات صوب مرمى حارس النمسا، ثلاث منها بين العارضة والقائمين، بالإضافة إلى ثلاث ركنيات وست ركلات حرة، ما يعكس قوة كتيبة المدرب بينو التي استطاعت الحفاظ على نظافة الشباك في أول 45 دقيقة بفضل التمركز الدفاعي الجيد وقفل مفاتيح لعب النمسا، أبرزهم النجم يوناس موزر الذي لم يظهر قوته أمام حارس المرمى.

ومع بداية الشوط الثاني، أدرك منتخب النمسا أن الطريق للدخول إلى العمق الدفاعي لدى منتخب البرتغال صعب للغاية، ما جعل المواهب تطلق العديد من التسديدات القوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها لم تكن كافية، لان حارس المرمى روماريو كونيا استطاع التصدي لها، بالإضافة إلى أن كتيبة المدرب بينو تمكنت من الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة التي قادها الموهبة أنيسيو كابرال، الذي فرض نفسه بطلاً للمواجهة النهائية بعدما سجل الهدف الوحيد الذي أهدى البرتغال أول لقب في تاريخها ببطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً، التي أقيمت جميع المواجهات فيها في ملاعب أكاديمية أسباير، ما عدا المباراة النهائية التي لعبت على استاد خليفة الدولي، أحد ملاعب مونديال 2022.

وفي مواجهة تحديد المركز الثالث بمونديال الناشئين في قطر، تمكن المنتخب الإيطالي من إحراز الميدالية البرونزية، بعدما استطاع حسم المواجهة أمام غريمه منتخب البرازيل بركلات الترجيح (4-2)، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بينهما.

وعانى منتخب البرازيل في المواجهة، بعدما تلقى ضربة مواجهة للغاية في الدقيقة الـ14 من عمر الشوط الأول، عقب طرد الموهبة فيتاو، الذي نال البطاقة الصفراء في الدقيقة السادسة، والثانية بعدها بثماني دقائق، ليواصل رفاقه خوض المباراة بعشرة لاعبين فقط، ليذهب الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمت فوز منتخب إيطاليا (4-2)، بعدما سجل كل من: فينتشنزو بريسكو وسيمون لونتاني وجان تريفور مامبوكو وأليسيو بارالا، فيما أحرز هدفي البرازيل، الموهبة ديل (أول ركلة)، وتبعه تياجينيو بتسجيل الركلة الثانية، فيما أهدر كل من لويس فيليبي باتشيكو ولويس إدواردو ركلتين.