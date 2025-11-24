- تأهل منتخب البرتغال إلى نهائي مونديال الناشئين في قطر بعد فوزه على البرازيل بركلات الترجيح (6-5) عقب تعادل سلبي، حيث أظهر دفاعاً منظماً واعتمد على الهجمات المرتدة السريعة. - منتخب النمسا تأهل للنهائي بعد فوزه على إيطاليا (2-0) بفضل تألق يوهانس موسر، الذي سجل هدفي المباراة، مواصلاً سلسلة انتصاراته في البطولة. - النمسا تصدرت مجموعتها بالعلامة الكاملة وتغلبت على تونس وإنكلترا واليابان في الأدوار الإقصائية، لتواجه البرتغال في النهائي.

ضرب منتخب البرتغال موعداً مع النمسا بنهائي مونديال الناشئين في قطر، بعدما استطاع التفوق على منتخب البرازيل بركلات الترجيح (6-5)، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، في المواجهة التي جمعت بينهما، اليوم الاثنين، ضمن منافسات نصف نهائي المسابقة الدولية.

ولم ينجح منتخب البرازيل في اختراق دفاعات نظيره البرتغالي، الذي ظهر منظماً للغاية، بعدما اعتمد على إغلاق مكامن الخطورة لدى منافسه، والقيام بهجمات مرتدة سريعة، مع جعل اللعب منحصراً دائماً في منطقة العمليات، وهو ما زاد الاحتكاك بين اللاعبين، الأمر الذي جعل الحكم يتدخل في أكثر من مناسبة، ويحتسب 17 مخالفة.

وشهد الشوط الثاني الكثير من الالتحامات القوية، ما دفع الجهاز الفني لمنتخب البرتغال للاحتجاج إلى الحكم، الذي عاد في أكثر من مناسبة إلى مشاهدة اللقطات، عبر الشاشة في الملعب، لكنه اكتفى بالبطاقات الصفراء، مع تحذير لاعبي البرازيل بأن عليهم عدم اللجوء إلى التدخلات الخشنة، وإلا فإن البطاقات الحمراء ستكون بانتظارهم، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ويذهب الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت لمصلحة المنتخب البرتغالي (6-5).

ومن جهته، تمكن منتخب النمسا من بلوغ نهائي مونديال الناشئين في قطر، بعدما استطاع تجاوز عقبة إيطاليا، في المواجهة، التي جمعت بينهما، وفاز بهدفين مقابل لا شيء، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاماً، بفضل نجمه المتألق، يوهانس موسر، الذي سجل الهدفين في الدقيقتين الـ 57 و92.

وواصل منتخب النمسا انطلاقته القوية في مونديال الناشئين بقطر، بعدما تصدر المجموعة الثانية عشرة بالعلامة الكاملة بثلاثة انتصارات متتالية على السعودية ومالي ونيوزيلندا، ثم أطاح كلًّا من تونس وإنكلترا واليابان، في الأدوار الإقصائية، قبل أن يحسم لقاء نصف النهائي أمام إيطاليا، بهدفين مقابل لا شيء.