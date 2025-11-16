حسم منتخب البرتغال بطاقة تأهله إلى مونديال 2026، بعدما استطاع إغراق ضيفه منتخب أرمينيا بتسعة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية الخاصة بكأس العالم.

ورغم غياب القائد كريستيانو رونالدو عن مواجهة أرمينيا، بسبب البطاقة الحمراء، التي تلقاها في الجولة الماضية أمام أيرلندا، نجح نجوم منتخب البرتغال في حسم كل شيء، بعدما استعرضوا قوتهم الهجومية الضاربة أمام جماهيرهم، وانتصروا بتسعة أهداف مقابل لا شيء، ليخطفوا بطاقة التأهل، بعدما وصلوا إلى النقطة الـ 13، وتربعوا على عرش المجموعة السادسة، التي حل فيها منتخب أيرلندا ثانياً، برصيد 10 نقاط.

وتجاوز الجهاز الفني لمنتخب البرتغال غياب نجمه كريستيانو رونالدو عن اللقاء الحاسم، بعدما ظهر "برازيل أوروبا" بشكل جيد، واستطاعوا تفادي جميع السيناريوهات، قبل انطلاق المواجهة أمام أرمينيا، خاصة أن منتخب المجر ضغط على رفاق "صاروخ ماديرا" كثيراً، خلال رحلتهم في التصفيات الأوروبية، لكن الكلمة الأخيرة كانت لرفاق قائد نادي النصر السعودي، والذين تأهلوا إلى بطولة كأس العالم 2026 متصدرينَ للمجموعة السادسة.

ونجح منتخب البرتغال في تجاوز الخيبات، التي لاحقته خلال السنوات الماضية في التصفيات الأوروبية إلى كأس العالم، بعدما كان رفاق القائد كريستيانو رونالدو يجدون أنفسهم مضطرين إلى خوض الملحق، ولعب مواجهات صعبة، من أجل حسم التأهل، لكن هذه المرة كان الوضع مغايراً تماماً، بعدما نجحوا في تحقيق أربعة انتصارات، وتعادل وحيد، بالإضافة إلى خسارة يتيمة أمام أيرلندا في الجولة الماضية، ما جعلهم يحصدون 13 نقطة.

وبعد ضمان التأهل رسمياً إلى بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، يسعى منتخب البرتغال إلى أن يكون أحد المرشحين الأساسيين للمنافسة على حسم اللقب العالمي، للمرة الأولى في تاريخه، بعدما كشف كريستيانو رونالدو عن حلمه قبل عدة أيام، عبر تصريحات له، بأنه يأمل في تتويج مسيرته الدولية وخوض المونديال الأخير بالصعود إلى منصة التتويج، رغم صعوبة المهمة، بسبب وجود العديد من المنتخبات القوية.