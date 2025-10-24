- البرتغال تدخل سباق استضافة نهائي كأس العالم 2030 بالشراكة مع المغرب وإسبانيا، وتدعم بناء ملعب جديد لنادي بنفيكا ليكون من أكبر الملاعب في أوروبا. - رغم أن ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد هو المرشح الأبرز، إلا أن البرتغال تسعى للمنافسة عبر مشروع بنفيكا الذي سيستغرق بناؤه 36 إلى 40 شهراً. - البرتغال تعتمد على دعم جوزيه مورينيو للترويج للملعب الجديد، في ظل تقدم المغرب بمشاريعها وإسبانيا بملاعبها الجاهزة.

دخلت البرتغال رسمياً على خط استضافة نهائي بطولة كأس العالم 2030، التي تنظمها بالمُشاركة مع المغرب وإسبانيا، بعدما أصبحت المواجهة النهائية هدفاً مشروعاً للدول الثلاث، التي ترغب في استضافة أبرز أحداث نهائيات المونديال.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، اليوم الجمعة، أن البرتغال تدعم نادي بنفيكا في بناء ملعبه الجديد، الذي سيكون ثالث أو رابع أكبر استاد في أوروبا، من أجل المنافسة رسمياً على استضافة نهائي بطولة كأس العالم 2030، رغم أن جميع المؤشرات تتجه إلى قيام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمنح ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة مدريد هذا الحق، رغم المنافسة الشرسة من المملكة المغربية، التي بدأت رحلتها في بناء الملاعب المخصصة للمونديال.

وتابعت أن نادي بنفيكا يريد إقامة ملعب جديد ضخم، ويستغرق العمل عليه ما بين 36 و40 شهراً، وهو وقت كافٍ حتى تدخل البرتغال المنافسة مع إسبانيا والمغرب، على حق استضافة نهائي مونديال 2030، الأمر الذي سيدفع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إلى أخذ وقته الكافي لدراسة جميع الملاعب، التي ستكون مرشحة لتنظيم نهائي كأس العالم، رغم أن المؤشرات تشير إلى فوز ملعب سانتياغو برنابيو بهذا الشرف.

وختمت الصحيفة تقريرها، أن البرتغال مؤمنة بفكرة مشروع نادي بنفكيا، وستعمل على دعمه بشكل كامل، خاصة أن مدرب الفريق، جوزيه مورينيو، سيكون خير سفير، من أجل العمل على الترويج للملعب الجديد، وإبراز دور الدولة الأوروبية في حقها الطبيعي لاستضافة نهائي بطولة كأس العالم 2030، رغم صعوبة المهمة، بسبب تقدم المملكة المغربية في مشاريعها، بالإضافة إلى أن إسبانيا لديها ملاعب جاهزة بالفعل.