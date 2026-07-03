البرتغال تخطف انتصاراً أمام كرواتيا 2-1 وتضرب موعداً مع إسبانيا

- حقق منتخب البرتغال فوزاً مثيراً على كرواتيا 2-1 في دور الـ32 من كأس العالم 2026، ليواجه إسبانيا في دور الـ16، حيث تألق رافائيل لياو في الشوط الأول، بينما سجل إيفان بيريشيتش هدف كرواتيا في الدقيقة 53. - تمكن كريستيانو رونالدو من تسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 68 بعد ضغط كبير على دفاع كرواتيا، مما أدى إلى ارتكابهم أخطاء حاسمة. - حسم غونسالو راموس المباراة لصالح البرتغال بهدف في الدقيقة 94، بعد تمريرة رائعة من رافائيل لياو، ليضمن تأهل البرتغال لمواجهة إسبانيا.

خطف منتخب البرتغال انتصاراً صعباً أمام كرواتيا بهدفين مقابل هدف، فجر اليوم الجمعة، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، المقامة حالياً في أميركا وكندا والمكسيك، ليضرب رفاق القائد كريستيانو رونالدو موعداً مع إسبانيا في دور الـ16 من المسابقة الدولية.

وظهر التركيز على منتخب البرتغال منذ انطلاق الشوط الأول، بعدما بسط نفوذه داخل منطقة العمليات، فيما خطف الجناح الأيسر رافائيل لياو الأنظار إليه وبقوة، كونه شكل صداعاً حقيقياً على مدافعي منتخب كرواتيا، نتيجة قدرته على منح عدد من الفرص الخطرة إلى رفاق القائد كريستيانو رونالدو، لكن الحارس دومينيك ليفاكوفيتش استطاع التصدي لأكثر من تسديدة محققة.

وحاول منتخب البرتغال تسجيل هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول، بعدما استطاع رفاق القائد كريستيانو رونالدو السيطرة على مجريات اللعب بنسبة وصلت إلى 70 بالمائة، وأطلقوا تسع تسديدات منها واحدة بين العارضة والقائمين، ومرروا الكرة فيما بينهم 321 مرة، بالإضافة إلى حصولهم على ست ركنيات، لكن منتخب كرواتيا تمكن من الخروج وفق ما أراده، وهو التعادل السلبي بلا أهداف.

لكن مع بداية الشوط الثاني، ظهر منتخب كرواتيا بشكل مغاير تماماً، بعدما ضغط بشكل مبكر على مدافعي منتخب البرتغال، نتيجة اعتماد كتيبة المدرب زلاتكو داليتش على سرعة الأظهرة، الأمر الذي جعل إيفان بيريشيتش ينجح في تسجيل هدف بالدقيقة 53، بعدما استغل غياب الرقابة الدفاعية المفروضة عليه، وأطلق تسديدة قوية سكنت شباك حارس المرمى، الذي فشل بالتصدي لها.

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وأجرى مدرب منتخب البرتغال، الإسباني روبرتو مارتينيز، عدداً من التغييرات على تشكيلته الأساسية، لينجح كريستيانو رونالدو في إحراز هدف التعادل بالدقيقة 62 من عمر الشوط الثاني، لكن الحكم المساعد رفع رايته معلناً وجود حالة تسلل، ليتلقى مدافعو كرواتيا بعدها ضغطاً كبيراً، جعلهم يقعون في الأخطاء، التي منحت "صاروخ ماديرا" ركلة جزاء، نجح في تنفيذها بالدقيقة 68، لتصبح النتيجة التعادل بين الفريقين بهدف لمثله.

وتوقعت جماهير الرياضة ذهاب المواجهة إلى الأشواط الإضافية، لكن المهاجم البرتغالي غونسالو راموس كان له رأي آخر، بعدما قام زميله رافائيل لياو بمنحه تمريرة عرضية طويلة على طبق من ذهب، الأمر الذي جعل نجم ميلان الجديد يرتقي في الهواء، ويضعها في شباك حارس مرمى كرواتيا، الذي عجز عن التصدي لها في الدقيقة 94، ليضرب رفاق القائد رونالدو موعداً مع إسبانيا في دور الـ16 من بطولة كأس العالم.