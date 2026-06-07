البرازيل حُرمت من ركلة جزاء ليلة انتصارها على مصر.. الشريف يؤكد

شهدت المواجهة الودية، التي خسرها منتخب مصر أمام نظيره منتخب البرازيل في ملعب "هانتينغتون" في ولاية أوهايو الأميركية، بهدفين مقابل هدف، فجر اليوم الأحد، في إطار استعداد الفريقين لبطولة كأس العالم 2026، التي ستقام هذا الصيف في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حالة تحكيمية أثارت التساؤلات بين جماهير الرياضة.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف، رأيه حول عدم احتساب ركلة جزاء لصالح منتخب البرازيل ضد نظيره منتخب مصر في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، بقوله: "تقدّم فينيسيوس جونيور من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء بالكرة، مستخدماً أسفل قدمه اليمنى خارج منطقة الجزاء، ولعبها بكعب قدمه اليسرى، وهنا حرك محمد هاني قدمه في محاولة منه للحصول على الكرة، لكنه أخطأ والكرة مرت من بين ساقيه".

وتابع: "قام فينيسيوس جونيور بتغيير اتجاهه وحاول التقدم إلى داخل منطقة الجزاء، لكن قدم محمد هاني اليسرى الممدودة قامت بعرقلة القدم اليسرى لنجم منتخب البرازيل داخل منطقة الجزاء، لكن المهاجم بالغ في عملية السقوط، وأعتقد بأن هناك ركلة جزاء لصالح فينيسيوس جونيور، لأن مدافع منتخب مصر حرك قدمه باتجاه خصمه، وبالتالي هناك ركلة جزاء لم تحتسب لصالح منتخب البرازيل".

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يذكر أن منتخب البرازيل سيخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام هذا الصيف في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، في المجموعة الثالثة، رفقة المغرب، اسكتلندا، وهايتي، فيما أوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة السابعة، التي سيخوض فيها مواجهات ضد كل من: بلجيكا، إيران، ونيوزيلندا.